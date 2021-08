Le PDG de F1 réagit aux demandes de remboursement pour la “farce” du GP de Belgique · .

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a répondu aux appels pour que les spectateurs de Spa-Francorchamps soient remboursés après la course considérablement raccourcie et sous la pluie d’aujourd’hui.

Les fans n’ont vu aucun tour de course et seulement quatre tours lents derrière la voiture de sécurité alors qu’une pluie incessante tombait du début de la course jusqu’à ce qu’elle soit abandonnée environ quatre heures plus tard.

Des pilotes tels que Daniel Ricciardo ont déclaré que ceux qui sont venus sur la piste méritent leur argent. “J’aimerais qu’ils soient remboursés ou indemnisés”, a déclaré le pilote McLaren.

Lewis Hamilton cinglait dans ses critiques après la course et a poursuivi son attaque sur les réseaux sociaux par la suite.

“Aujourd’hui, c’était une farce et les seules personnes à perdre sont les fans qui ont payé beaucoup d’argent pour nous regarder courir”, a déclaré le pilote Mercedes. “Bien sûr, vous ne pouvez rien faire contre la météo, mais nous avons un équipement sophistiqué pour nous dire ce qui se passe et il était clair que le temps n’allait pas baisser.”

Hamilton était particulièrement mécontent que les voitures aient été envoyées pour deux tours supplémentaires derrière la voiture de sécurité, qui a réalisé une course suffisante pour que la FIA attribue des points, bien qu’aucune course n’ait eu lieu.

“Nous avons été envoyés pour une raison et une seule raison”, a-t-il déclaré. “Deux tours derrière une voiture de sécurité où il n’y a aucune possibilité de gagner ou de perdre une place ou de divertir les fans, ce n’est pas une course.

“Nous aurions dû simplement arrêter, ne pas risquer les pilotes et surtout rembourser les fans qui sont le cœur de notre sport.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait les appels aux remboursements, Domenicali a répondu « non, je ne le veux pas », mais il a indiqué qu’une certaine forme de compensation pourrait être offerte par le promoteur, qui s’occupe de la vente des billets.

« Malheureusement, la course n’est pas là. Vous pouvez payer le billet et ensuite [it is] ce que c’est. En fin de compte, c’est sûr que l’organisateur, avec nous, considérera l’attention, l’attention maximale aux fans, c’est sûr. Domenicali et les promoteurs envisagent un certain nombre d’options différentes.

Interrogé par . s’il avait un message pour ceux qui ont assisté à la course, Domenicali a déclaré : « Le message est clair : que, malheureusement, nous ne contrôlons pas le temps. Et deux tours ou pas de tours, la dépense [on holding the race] était là.”

La direction de course “a essayé de faire le maximum” pour maintenir la course, a-t-il ajouté. « Donc, comme je l’ai dit, ce n’est pas un problème de tours ou pas de tours, ce sont les conditions malheureuses.

« Vous devez tenir compte de la sécurité de tout le monde et c’est très, très important. Donc comme je l’ai dit, le premier à être déçu c’est moi parce que j’aime la course mais il y a aussi des conditions où tu ne peux pas le faire.

