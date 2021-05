Réserve d’or de valeur

Le PDG de Facebook, le message cryptique Bitcoin de Mark Zuckerberg a excité le marché

Mark Zuckerberg, cofondateur d’une société de capitalisation boursière de 875 milliards de dollars détenant 62 milliards de dollars de liquidités à son bilan, aurait maintenant une position importante en Bitcoin.

À la fin du mois dernier, la rumeur a émergé selon laquelle le géant des médias sociaux Facebook détenait Bitcoin dans son bilan, qui a ensuite été annulé par l’appel aux résultats où la société a déclaré un chiffre d’affaires de 26,17 milliards de dollars pour le trimestre, une augmentation de 48% par rapport à l’année dernière mais sans mention de BTC.

Étant donné que Facebook a essayé de se déplacer dans l’espace de la crypto-monnaie via son projet stablecoin, Diem a été lancé en tant que Libra en 2019; cela aurait pu être prévu. Sans oublier que d’autres entreprises comme Tesla et Square ont fait de même.

Mais rien de tel ne s’est produit, et Facebook n’achetant pas de Bitcoin a vu le prix des actifs cryptographiques enregistrer une légère baisse ce jour-là.

Mais Facebook, ou du moins son créateur, semble avoir décidé de se racheter maintenant avec le dernier post du co-fondateur et PDG Mark Zuckerburg sur Facebook en lisant simplement “Mes chèvres: Max et Bitcoin” avec la photo desdites deux chèvres.

Cela a évidemment relancé le marché de la cryptographie et spéculé que cela ne pouvait pas être sans raison.

“Question honnête – si vous valez 116 milliards de dollars, combien de BTC devez-vous posséder avant de nommer votre chèvre Bitcoin”, a tweeté Travis Kling de Ikigai Fund.

Beaucoup d’autres ont spéculé sur la même chose avec Arjun Balaji du fonds de crypto Paradigm, notant: «Refusez de croire que le message de Zuck ne contient pas de message stratégique et codé.»

Anthony Scaramucci, le fondateur de SkyBridge Capital, a également répondu: «Je savais que Mark Zuckerberg deviendrait un Bitcoiner lorsqu’il a embauché David Marcus de PayPal pour gérer l’activité de cryptographie de Facebook. La route a été longue et sinueuse, mais bienvenue sur Bitcoin. Excellent travail, Zuck et David. Excité pour ce qui va suivre. »

La dernière rumeur qui fait le tour est maintenant que Zuckerburg a construit une position de 10 milliards de dollars dans Bitcoin, ce qui, si cela est vrai, pourrait propulser une autre vague d’entrées dans la crypto-monnaie et faire grimper ses prix vers six chiffres.

Depuis février, les institutions accumulent des BTC dans la fourchette de 48k $ et 60k $, avec environ 154k BTC qui ont volé de Coinbase vers plusieurs portefeuilles froids, selon CryptoQuant.

