Le PDG de Facebook prévoit de travailler à distance au milieu de 2022

Facebook étend le travail à distance à ses employés 1:02

(CNN Affaires) – Facebook donne à ses employés plus de flexibilité pour travailler en dehors du bureau, et Mark Zuckerberg montre l’exemple. Affaires. Le mémo avait déjà été rapporté par le Wall Street Journal.

“J’ai découvert que le télétravail m’a donné plus d’espace pour penser à long terme et m’a aidé à passer plus de temps avec ma famille, ce qui m’a rendu plus heureux et plus productif au travail”, a écrit Zuckerberg, selon le journal. .

Facebook a déclaré mercredi qu’il autoriserait les employés à tous les niveaux de l’entreprise à demander le télétravail si leur rôle le permet. Les employés qui souhaitent retourner au bureau pourront le faire de manière flexible, mais seront encouragés à passer au moins la moitié de leur temps au bureau, et les employés pourront passer jusqu’à 20 jours ouvrables par an à distance.

Facebook étendra également progressivement la possibilité de télétravailler au-delà des frontières, à partir de la semaine prochaine avec des employés souhaitant déménager des États-Unis vers le Canada et de n’importe où en Europe ou au Moyen-Orient vers le Royaume-Uni.

Zuckerberg a précédemment déclaré qu’il s’attend à ce qu’au moins la moitié des effectifs de Facebook télétravaillent complètement au cours des 10 prochaines années.

Facebook parie sur le travail à distance 0:26

Avec plus de la moitié des adultes américains entièrement vaccinés et une réouverture plus large de l’économie à l’horizon, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley qui ont été parmi les premières à passer au travail à distance calculent désormais comment et dans quelle mesure rouvrir leurs entreprises. .

Twitter dio a sus empleados la opción de permanecer a distancia para siempre si su función lo permite, mientras que Google está pidiendo a los trabajadores que elijan entre permanecer en remoto de forma permanente, volver a la oficina o cambiar de oficina a partir de septiembre de cette année.

Apple et Uber ont adopté des politiques plus strictes, obligeant les employés à retourner dans leur bureau avant la pandémie au moins trois jours par semaine, également à partir de septembre.