Le PDG de Feyenoord démissionne suite aux menaces d’un groupe d’ultras

27/10/2021 à 20:04 CEST

Le PDG de Feyenoord, Mark Koevermans, a démissionné de son poste de manager de l’équipe néerlandaise. Ainsi, Kovermans -qui était aussi un joueur de tennis professionnel- quittera le club le 1er décembre prochain, après deux ans de pratique. La raison pour laquelle il aurait présenté sa démission est de assurer la sécurité de votre famille, après qu’entre juin et septembre il y eut agressions et intimidations à domicile, où ils ont cassé des vitres et rempli la façade de graffitis.

En annonçant qu’il quittait ses fonctions, Koevermans, il voulait avoir quelques mots pour ce qu’il considère comme le club de sa vie : « Je porte Feyenoord dans mon cœur depuis que je suis enfant Et quand j’ai été nommé PDG, c’était comme réaliser un rêve. Cela me fait mal de prendre cette décision, mais je pense que c’est pour le mieux », a déclaré le manager en référence au vandalisme dont il a été victime.

Le ministre de la Justice des Pays-Bas en a également parlé, Ferd Gragerhaus, qui a qualifié les menaces de « un scandale typique des délinquants qui n’a rien à voir avec le football« D’autre part, le président de la Fédération néerlandaise, Marianne van Leeuwn a admis que « au football il y a des petits groupes, mais persistant, je sais se comporter de manière intolérable dans le stade, sur Internet et même lorsqu’il n’y a pas de match. Il faut arrêter« , a-t-il condamné.