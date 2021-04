Le PDG de Fintech plaide coupable de fraude aux prêts ICO et de COVID-19 aux États-Unis

Compartir

Sheng-Wen Cheng, un citoyen taïwanais de 24 ans, a plaidé coupable à l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) et à la fraude au prêt COVID-19 aux États-Unis d’Amérique.

Selon une annonce publiée par le ministère de la Justice des États-Unis, Justin Cheng a plaidé coupable de fraude majeure contre les États-Unis, de fraude bancaire, de fraude sur les valeurs mobilières et de fraude électronique en relation avec de multiples stratagèmes de fraude qu’il a perpétrés.

Cheng a falsifié des documents pour obtenir jusqu’à 7 millions de dollars grâce au programme de protection des chèques de paie (PPP) que le gouvernement a mis en œuvre pendant la pandémie COVID-19 pour aider les petites entreprises à maintenir leur personnel sur la liste de paie.

Sheng-Wen Cheng a frauduleusement demandé plus de 7 millions de dollars de prêts garantis par le gouvernement dans le cadre de programmes conçus pour aider les petites entreprises aux prises avec la pandémie COVID. Cheng a menti à la SBA et à plusieurs banques au sujet de la propriété de ses entreprises, du nombre de personnes employées et de la façon dont les fonds du prêt seraient appliqués, en utilisant des documents falsifiés et frauduleux dans le processus. Cheng a dépensé une grande partie de l’argent en articles de luxe personnels », a déclaré l’avocate américaine Audrey Strauss.

Avec les fonds acquis, Cheng aurait transféré jusqu’à 1 million de dollars à l’étranger et dépensé le reste généreusement pour une Rolex de 40000 dollars, un loyer d’appartement de 17000 dollars par mois et une Mercedes 2020, entre autres. Cheng, qui est entré aux États-Unis grâce à un visa d’étudiant, était également à la tête de la société Alchemy blockchain, où il a reçu des fonds ICO d’investisseurs.

Sur la base de son plaidoyer de culpabilité, il pourrait encourir jusqu’à 30 ans de prison. Cependant, le MJ a noté que la peine finale sera déterminée par un juge.

Tout en veillant à ce que les fonds d’aide illégaux de COVID-19 soient mal placés, les Américains seraient conscients qu’en investissant leurs chèques de relance dans des monnaies numériques, ce qui, selon beaucoup, est le meilleur magasin d’actifs au milieu de l’incertitude économique qui sévit.

Source de l’image: Shutterstock