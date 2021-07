FTX

Le PDG de FTX déclare qu’acheter des géants de la finance comme Goldman Sachs ou CME n’est « pas hors de question »

Quant à l’introduction en bourse, FTX n’a ​​pas besoin de capital, mais le fondateur Sam Bankman-Fried reconnaît que cela a ses avantages en termes de notoriété de la marque, vers laquelle la bourse a amplifié ses efforts à travers plusieurs grands partenariats.

L’échange de crypto-monnaie FTX continue d’intensifier ses efforts de marketing, qui ont commencé l’année dernière avec l’acquisition du site de suivi de crypto Blockfolio.

Mais les objectifs de FTX sont beaucoup plus élevés, et les géants traditionnels ne sont pas hors de sa portée, comme l’a révélé son fondateur et PDG Sam Bankman-Fried dans une interview avec FT, où il a dit, si l’échange de crypto-monnaie devient plus grand que Coinbase et Binance, alors elle pourrait envisager de racheter des institutions financières comme CME Group et Goldman Sachs.

“Si nous sommes la plus grande bourse (achetant Goldman Sachs et CME), ce n’est pas du tout hors de question.”

Le mois dernier, il a déclaré à Nikkie Asia, une publication sœur de FTX, que le dernier cycle de financement, qui lèvera “des centaines de millions” principalement auprès d’institutions, portera la valorisation de la bourse à 20 milliards de dollars, contre seulement 1 milliard de dollars par an. depuis.

Le nouveau capital sera utilisé pour des acquisitions (M&A) et étendra la portée de l’entreprise. L’échange a également un token natif FTT, une pièce de capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars qui se négocie à 28,65 $.

Bankman-Fried lui-même vaut environ 8,7 milliards de dollars, selon Forbes.

La valorisation actuelle de Goldman Sachs est de près de 128 milliards de dollars et celle de CME d’environ 76 milliards de dollars. Pendant ce temps, la bourse rivale Coinbase est actuellement évaluée à 76 milliards de dollars après avoir brièvement dépassé les 100 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq.

Les régulateurs se soucient de la crypto

En ce qui concerne l’introduction en bourse, quelque chose qui gagne du terrain pendant les marchés haussiers, Bankamn-Fried a déclaré qu’ils envisageaient d’inscrire FTX sur la bourse traditionnelle mais n’avaient pas de tels plans pour le moment.

« Nous avons la chance de ne pas avoir besoin de capital parce que nous n’en avons pas besoin … D’un autre côté, l’inscription présente des avantages potentiels importants, tels que la notoriété de la marque. » “Nous ne recherchons pas activement une liste, mais nous voulons être en mesure d’avancer si nécessaire.”

Selon Bankman-Fried, les marchés financiers traditionnels et les crypto-monnaies peuvent coexister, et même s’il faudra des années pour qu’un cadre réglementaire mondial émerge, la réglementation est inévitable.

“Le plus grand changement que nous ayons vu l’année dernière est que la crypto est suffisamment grande pour que les régulateurs s’en soucient.”

Obtenir un nouvel accès aux fonds institutionnels

Fondée en 2019, FTX est principalement une composition de grands commerçants qui « négocient des dizaines de millions de dollars par jour ».

Cette année, la bourse a amplifié ses efforts de marketing à travers plusieurs partenariats. Tout d’abord, FTX s’est associé au comté de Miami-Dade et à l’équipe TSM de Heat, MLB, eSPorts et a engagé Tom Brady et Gisele Bundchen.

L’échange de crypto est également célèbre pour répertorier les actions tokenisées, en particulier les actions meme, ajouter des contrats à terme sur le bois, permettre aux gens de parier sur la tenue des Jeux olympiques de Tokyo ou si Donald Trump reprendra la présidence en 2024, et le lancement pré- Des contrats d’introduction en bourse parmi tant d’autres.

Cette semaine, la bourse a également rejoint le réseau de négociation de règlement ClearLoop de Copper co. pour obtenir un nouvel accès aux fonds institutionnels. FTX est la plus grande bourse à rejoindre le réseau ClearLoop.

La clientèle de Copper comprend plus de 300 gestionnaires d’actifs institutionnels qui pourront désormais négocier les produits de FTX avec leurs fonds sécurisés au sein de la plate-forme de Copper, qui propose des services de garde, de prime brokerage et de règlement sur 250 actifs numériques.

“Nos clients font partie des plus grands fonds spéculatifs au monde”, a déclaré Dmitry Tokarev, fondateur et PDG de Copper, dans une interview. “Pour ces gars, c’est absolument le Saint Graal.”

