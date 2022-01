Le PDG de FTX déclare que des réglementations cryptographiques sont probables | Invezz

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a estimé que 2022 serait marqué par le développement d’un cadre réglementaire clair en matière de cryptographie aux États-Unis et dans le monde. Bankman-Fried a noté que la vague de clarté réglementaire commencerait bientôt.

Le PDG de l’une des plus grandes bourses au monde est apparu dans une interview avec Bloomberg, où il a abordé un large éventail de sujets, notamment le métaverse, les jetons non fongibles (NFT), les réglementations, les jeux cryptographiques et les stratégies de FTX pour l’avenir. .

Le PDG de FTX est optimiste sur les réglementations cryptographiques

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le PDG de FTX a noté que le secteur de la cryptographie avait attiré l’attention des régulateurs du monde entier. Aux États-Unis, la question des réglementations cryptographiques a été traitée par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le Congrès américain .US et d’autres agences gouvernementales.

Bankman-Fried a déclaré que 2022 serait une année encore plus chargée pour le secteur des crypto-monnaies. Selon lui, si le gouvernement entame des discussions sur les réglementations cryptographiques, il favorisera les activités de trading cryptographique, incitant davantage d’investisseurs à rejoindre le secteur.

L’exécutif a déclaré,

Je suis optimiste à ce sujet (le prix du Bitcoin), et les choses qui me rendent optimiste sont essentiellement (liées à) une plus grande clarté réglementaire aux États-Unis et dans le monde, ce qui, je pense, pourrait beaucoup aider, et l’adoption institutionnelle. Et je pense que ceux-ci sont également liés les uns aux autres.

La clarté de la réglementation a également été abordée par d’autres acteurs majeurs du secteur de la cryptographie, notamment Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, qui a noté que la réglementation pourrait stimuler l’adoption de la cryptographie institutionnelle et déclencher une course haussière.

Bankman-Fried parle aussi du marché de la crypto en général

Bankman-Fried a également abordé d’autres problèmes sur le marché plus large des crypto-monnaies. Il a noté que chaque institution financière à laquelle il avait parlé s’intéressait aux technologies de l’espace crypto et de la blockchain.

En outre, il a noté qu’il s’attend à ce que la SEC et la CFTC travaillent ensemble pour la réglementation de la cryptographie et apportent une clarté réglementaire aux pièces stables. Il a également mentionné que les NFT avaient beaucoup de potentiel dans l’industrie du jeu.

«Je pense que (nous allons) commencer à voir des actifs numériques y faire leur apparition (dans le métaverse). J’espère que cela se produira dans les prochaines années », a-t-il déclaré.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent