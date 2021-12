Le PDG de FTX déclare que la vitesse, la mise à l’échelle et la réglementation aideront les crypto-monnaies à croître en 2022

Le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, estime que l’espace crypto a bien fonctionné en 2021 malgré de nombreux hauts et bas. Il a exprimé son point de vue à travers une tempête de tweets le 27 décembre, notant que l’industrie de la cryptographie a parcouru un long chemin. Cependant, il indique qu’il doit franchir trois étapes importantes en 2022 pour continuer à croître. Il s’agit de la réglementation, de la mise à l’échelle et des vitesses de transaction élevées.

Selon Bankman-Fried, l’industrie de la cryptographie dispose déjà d’une solide base d’utilisateurs, avec environ 200 millions de personnes embrassant le secteur. Il a ajouté que les contrats intelligents ont joué un rôle central dans la transformation de l’industrie de l’or numérique au Web3, qui comprend le métaverse, les jetons non fongibles (NFT) et la finance décentralisée (DeFi), entre autres secteurs.

1) J’ai écrit un tas de choses sur la feuille de route de FTX. Mais je n’ai pas beaucoup écrit sur les cryptos. Alors, voilà. pic.twitter.com/hSIhbFW8zh – SBF (@SBF_FTX) 27 décembre 2021

Il a également reconnu que les cas d’utilisation d’actifs numériques se sont développés pour inclure les envois de fonds, les paiements, la réserve de valeur, le NFT dans le métaverse, le transfert d’informations, les médias sociaux, les actifs tokenisés et la finance désintermédiée.

Poursuivant, Bankman-Fried a noté que l’espace cryptographique dispose désormais de diverses solutions de mise à l’échelle, notamment L1, L2, Lightning et Rollups, entre autres. Il a également souligné que le secteur des crypto-monnaies a été largement reconnu cette année malgré une capitalisation boursière inférieure à celle de Microsoft et Apple.

Aucun réseau blockchain n’est assez rapide

Soulignant la nécessité d’évoluer, Bankman-Fried a déclaré qu’il riait toujours lorsqu’un réseau blockchain prétendait être rapide. Selon lui, rapide signifie des millions de transactions par seconde, et aucune blockchain n’a jamais atteint cette étape. Pour ce faire, il a encouragé les réseaux à continuer de travailler dur pour s’améliorer.

Ce faisant, il affirme que l’industrie de la cryptographie pourrait tirer parti de la base d’utilisateurs de jeux vidéo existante, ce qui lui permettrait de gagner des centaines de milliards de dollars chaque année. Cependant, il estime que l’industrie ne peut réaliser cet exploit que si elle rend les mondes virtuels plus attrayants.

La réglementation est une préoccupation majeure pour les crypto-monnaies

En parlant de réglementation, Bankman-Fried a déclaré :

Le plus important ici est de travailler en collaboration sur les moyens de combler les lacunes réglementaires actuelles tout en permettant aux liquidités de se déplacer vers l’intérieur des terres, vers les États-Unis, l’Europe et d’autres juridictions.

Il a déclaré que les pièces stables sont peut-être les plus faciles à réglementer. Selon lui, le gouvernement devrait créer un cadre qui favorise l’établissement de rapports, la transparence et l’audit. Ce faisant, il pense que les régulateurs pourraient garantir que les pièces stables sont garanties comme le prétendent leurs émetteurs.

Bankman-Fried affirme que cette solution résoudrait environ 80% des problèmes qui affectent les pièces stables, leur permettant de prospérer sur terre. Cependant, il estime qu’il est impératif d’avoir un réseau ouvert, non limité aux banques existantes, car cela irait à l’encontre de l’objectif.

Le PDG de FTX a ajouté que le gouvernement américain devrait introduire un régime réglementaire unifié introduisant une réglementation standard pour les marchés au comptant et à terme. Il plaide également pour la création d’un régime de divulgation, d’enregistrement et de lutte contre la fraude pour les émissions de jetons.

Selon Bankman-Fried, l’objectif de la réglementation des crypto-monnaies est de garantir que l’espace dispose d’une protection des consommateurs et d’une clarté qui mettent les investisseurs de détail et institutionnels à l’aise. En outre, il a noté qu’il pensait que l’industrie américaine de la cryptographie réussirait cet exploit dans les années à venir, ajoutant qu’il y avait une lumière au bout du tunnel.

Le PDG de FTX affirme que la vitesse, la mise à l’échelle et la réglementation contribueront à la croissance des crypto-monnaies en 2022 est apparu en premier sur Invezz.