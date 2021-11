Le PDG de FTX est optimiste sur le studio de jeu de premier plan intégrant la crypto, l’initiative 0M pour les jeux Web 3 sur Solana

Solana (SOL)

Le PDG de FTX est optimiste sur le studio de jeu de premier plan intégrant la crypto, une initiative de 100 millions de dollars annoncée pour les jeux Web 3 sur Solana

AnTy6 novembre 2021

Tous les grands studios de jeux cherchent très activement à introduire la crypto dans leur système, et bien que ce soit un début lent, « ils finiront par franchir le pas », a déclaré Sam Bankman Fried.

Solana Ventures et la plate-forme de dérivés cryptographiques de Sam Bankman Fried FTX et Lightspeed Venture Partners ont annoncé une initiative d’investissement de 100 millions de dollars pour les jeux Web 3.

« Le métavers est réel et il sera décentralisé », a commenté Raj Gokal, co-fondateur et COO de Solana Labs, alors qu’il annonçait le fonds de 100 millions de dollars axé sur les applications de jeu basées sur la blockchain Solana.

Faraway, un nouveau studio de jeux Web 3, est le premier à bénéficier de cette initiative qui a permis de récolter 21 millions de dollars et s’apprête à lancer son premier jeu, Mini Royale : Nations, un titre multijoueur live sur Solana.

« Au cours des derniers mois, nous avons vu des créateurs de jeux talentueux quitter leur emploi chez Riot, EA, Scopely et d’autres sociétés de jeux établies pour créer des jeux Web 3 sur Solana. Nous sommes ravis de collaborer avec Lightspeed et FTX pour soutenir et accélérer cette nouvelle vague de constructeurs. »

Anatoly Yakovenko PDG de Solana Labs

Solana intensifie ses efforts pour attirer les talents du jeu au milieu de la popularité croissante du monde virtuel après que les géants des médias sociaux Facebook, Nike et Microsoft aient fait leurs annonces respectives sur Metaverse au cours des dernières semaines.

Lightspeed, qui a investi 300 millions de dollars dans des sociétés de crypto et de jeux en démarrage, estime que les chaînes de blocs hautes performances comme Solana sont capables de fournir l’expérience Web 2 attendue par les joueurs tout en offrant les avantages des systèmes Web 3 décentralisés. SOL 5.50% Solana / USD SOLUSD 246,12 $

Tous les grands studios de jeux font le grand saut

Dans une interview avec Bloomberg, Bankman Fried, PDG et fondateur de FTX, a commenté les jeux de blockchain, affirmant qu’une très grande différence entre les sociétés de crypto essayant de créer un jeu et les sociétés de jeux essayant d’introduire la crypto est qu’« il est vraiment difficile de faire un vraiment jeu vidéo captivant.

Bankman Fried est en fait « assez optimiste » envers les éditeurs de jeux qui cherchent à introduire la crypto dans leur système.

« Pourquoi je suis vraiment excité, c’est que vous prenez un studio de jeu de premier plan qui fait un excellent jeu et veut avoir des mécanismes de marché et il veut avoir une véritable propriété des utilisateurs sur les actifs numériques et veut utiliser votre technologie blockchain et rails de paiement et NFT pour permettre cela. C’est là que je suppose que vous allez voir la plus grande adoption dès le début.

Quant à savoir pourquoi ces entreprises qui envisagent d’intégrer la cryptographie vont poursuivre l’opération, les marchés peuvent être extrêmement attrayants, et l’ajout de marchés à un jeu peut vraiment aider à rendre le jeu plus attrayant pour les utilisateurs, a déclaré Bankman Fried.

Alors que de nombreux jeux ont déjà des économies intégrées, ils sont extrêmement illiquides car il s’agit d’un jeu vidéo aléatoire essayant de construire une économie à partir de rien.

Mais si vous avez accès via un système financier intégré auquel même les personnes qui ne jouent pas au jeu peuvent également accéder en dehors du jeu, cela peut créer un marché plus liquide, a-t-il déclaré.

En plus de faciliter les paiements, de créer une véritable identité sociale autour de la propriété dans le jeu et d’utiliser des NFT pour amener la rue à l’utilisateur dans un sens réel et intraitable de propriété directe est la raison pour laquelle ces sociétés de crypto suivront leur inclusion crypto, selon le fondateur de FTX. .

« Je ne sais pas quand, mais je peux dire que presque tous les grands studios de jeux vidéo cherchent très activement à faire quelque chose de technique ici. Ça n’arrivera pas demain. Ceux-ci vont être le faible filet au début. Mais je pense que presque tous ont décidé qu’ils finiraient par franchir le pas d’une manière ou d’une autre. »

