Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, déclare que la réglementation sur la cryptographie serait positive, interdisant « triste »

Selon Sam Bankman-Fried, une réglementation plus stricte des échanges de crypto-monnaie serait positive. Il a révélé que bientôt la société aura ses NFT.

Sam Bankman-Fried, PDG de la bourse de dérivés cryptographiques FTX, qui, selon la liste Forbes 2021, est la vingtaine la plus riche du monde, a déclaré qu’une réglementation plus stricte des bourses de cryptomonnaies pourrait avoir des effets positifs pour les investisseurs.

« Cela prend beaucoup de temps et est tout à fait nécessaire, et nous sommes très favorablesBankman-Fried a déclaré dans une interview avec Bloomberg.

Le milliardaire a fait ses commentaires au moment même où la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) discutent de réglementations et de cadres plus stricts autour des échanges cryptographiques. .

Lorsque Bloomberg a demandé à Bankman-Fried ce qu’une restriction plus stricte des produits de crédit pourrait signifier pour les sociétés de cryptographie (comme celle que Coinbase veut offrir), il a répondu : « Si c’est bien fait, ces programmes peuvent être formidables pour les consommateurs; Bien faits, ils peuvent offrir aux consommateurs des rendements beaucoup plus élevés sur leurs actifs. Cela pourrait être attrayant pour les investisseurs avertis à la recherche d’un rendement plus élevé sur leur capital. C’est quand même important le faire dans les cadres réglementaires existants ou créer de nouveaux cadres pour eux“, mentionné.

Stablecoins

Bankman-Fried a également déclaré qu’une interdiction des pièces stables serait “triste” compte tenu de leur utilité.

“Les pièces stables ajoutent beaucoup de valeur au système et facilitent l’interaction avec tout, franchement, même FTX”, a déclaré Bankman-Fried. «Et je pense que c’est génial et je pense que ce serait triste de perdre ça. Vous savez, le spectacle continuerait, vous pourriez toujours utiliser le produit, ce serait juste moins efficace. Et je pense que s’il y avait une répression réglementaire, les pièces stables cesseraient d’exister, mais il existe d’autres types d’interventions réglementaires qui, selon moi, seraient saines. »

SEC “plus bruyant”

Aux propos de Bankman-Fried s’ajoutent ceux de Brett Harrison, président de FTX.US, qui a déclaré à Bloomberg qu’il avait remarqué que la Securities and Exchange Commission des États-Unis était devenue beaucoup plus bruyante ces dernières semaines à propos d’essayer de lancer plus de réglementation sur la cryptographie. des échanges. Plus il y a de rejet public pour le régulateur, plus il devient agressif, a-t-il déclaré. “En raison des nombreuses querelles du public que nous avons vues, je pense que cela devient encore plus fort.”

Il est également clair que des agences, telles que la SEC et la Commodity Futures Trading Commission, se préparent à créer des cadres plus complets autour des échanges cryptographiques. Il a ajouté qu’il serait beaucoup plus facile d’opérer dans un environnement où des règles de base raisonnables sont établies qui permettent l’innovation.

FTX NFT bientôt

FTX cherche également à accroître sa présence dans l’espace des jetons non fongibles (NFT), les dirigeants révélant leur intention de créer leur propre marché en concurrençant OpenSea, le leader du marché.

Brett Harrison a déclaré à Bloomberg que la société était en bonne position pour lancer sa plate-forme, avec l’infrastructure déjà en place. La bourse a déclaré que sa propre plate-forme NFT pourrait être disponible dans un mois environ.

