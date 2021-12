Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, veut une réglementation cryptographique plus claire et plus d’adoption

Le débat sur l’avenir de la crypto-monnaie et de sa réglementation s’intensifie de plus en plus car de nombreux experts et parties prenantes se sont exprimés sur cette révolution de la monnaie numérique.

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été invité à l’épisode de lundi de « Mad Money » de CNBC, où il a discuté de la voie à suivre pour la réglementation de l’industrie de la cryptographie.

La réglementation de la crypto profitera à l’industrie

Diverses parties prenantes critiquent l’idée de réglementer l’utilisation des crypto-monnaies, arguant que cela irait à l’encontre de l’objectif principal de son introduction. Cependant, Sam-Bankman-Fried, considéré comme le plus jeune milliardaire de crypto-monnaie, a un avis différent.

Il pense que la réglementation des crypto-monnaies sera très bénéfique pour l’industrie si les bonnes étapes sont suivies. Cependant, il a critiqué le cadre réglementaire actuel dans l’industrie, ajoutant que des règles réglementaires désordonnées pourraient faire plus de mal que de bien dans l’industrie.

Sam a également estimé que l’idée de l’autoréglementation de l’industrie pourrait être la meilleure stratégie de réglementation pour les crypto-monnaies et autres actifs numériques.

La crypto pourrait également voir une adoption massive par le grand public

Sam a également estimé que si la réglementation du secteur des crypto-monnaies était bien faite, elle pourrait générer un intérêt et une adoption massifs de la part du secteur immobilier et du grand public en général. L’état actuel de l’industrie a fait que les gens vont et viennent pour savoir si la crypto est une sécurité ou non.

Il a ajouté que l’industrie de la crypto-monnaie devrait être au niveau où elle est bien définie et identifiée avec les matières premières et autres actifs. Selon Sam, à ce stade, il sera adopté en masse par les entreprises et les organisations qui ont été très sceptiques quant à son utilisation.

Les actifs cryptographiques doivent être clairement définis

Sam a également mentionné les problèmes de gravure et de tokenisation des actifs cryptographiques, qui sont des propriétés qui peuvent assurer la stabilité dans l’industrie. Mais le principal problème avec les crypto-monnaies est l’incertitude quant à leur utilisation, qui n’a pas été aidée par le manque de clarté réglementaire dans l’industrie. Sam a également souligné la nature décentralisée des crypto-monnaies, qui est l’un de ses principaux avantages par rapport aux monnaies fiduciaires.

