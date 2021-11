Le PDG de Galaxy Digital déclare que le deuxième mandat de Powell à la Réserve fédérale américaine pourrait nuire au marché de la cryptographie

L’investisseur milliardaire Mike Novogratz craint que la nomination de Jerome Powell pour un second mandat en tant que président de la Réserve fédérale ne ralentisse la croissance du marché des crypto-monnaies.

Les divulgations du fondateur et PDG de Galaxy Investment Partners viennent en tant qu’investisseur général et non en tant que Bitcoiner.

S’exprimant dans une interview avec « Crypto Night in America » ​​de CNBC le 24 novembre, Novogratz a déclaré qu’après la réélection de Powell, « l’histoire macro a un peu changé » et que « les gens deviennent assez baissiers » à ce sujet. actifs cryptographiques.

Les prix des crypto-monnaies ont chuté à la suite de la nomination de Powell à la tête de la Fed l’année prochaine et Novogratz pense que sa nomination pourrait perturber davantage les prix des crypto-monnaies.

Novogratz a expliqué que Powell a été récemment réélu et que cela pourrait lui permettre d’agir davantage comme un banquier central que comme une personne qui ne veut pas être réélu.

La nomination pourrait signifier un changement important dans la politique d’expansion monétaire des États-Unis, la réglementation des crypto-monnaies et l’agenda américain de la monnaie numérique.

Novogratz voit qu’avec la nomination, Powell est susceptible d’agir plus rapidement pour augmenter les taux d’intérêt et resserrer la politique que son précédent leadership en tant que président de la Fed.

« Nous avons une très mauvaise inflation aux États-Unis. On voit donc que la Fed va devoir aller un peu plus vite… Cela ralentirait tous les actifs. Cela ralentirait le Nasdaq. Cela ralentirait les crypto-monnaies si nous devions commencer à augmenter les taux beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons », a expliqué Novogratz.

Mais maintenant, la Fed fait face à l’inflation la plus élevée depuis 31 ans. Vous avez déjà réduit le taux auquel vous achetez des obligations. Le procès-verbal de sa dernière décision de politique monétaire, publié mercredi, a montré que les responsables étaient ouverts à négocier un assouplissement quantitatif encore plus rapidement.

Selon l’outil FedWatch du groupe CME, les marchés financiers montrent que les investisseurs pensent désormais que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d’intérêt au second semestre de l’année prochaine.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies font partie des nombreux actifs qui ont été levés par la ruée vers l’argent de la Fed au cours de la dernière année et demie.

Dans le passé, Novogratz a prédit que Bitcoin atteindrait 100 000 $ d’ici la fin de cette année, mais maintenant, il dit que cela semble peu probable. Selon CoinMarketCap, Bitcoin était en baisse de 2,26% jeudi à 57 356,63 $.

Qu’est-ce que cela signifie pour les marchés de la cryptographie ?

Tel que rapporté par Blockchain.News le 22 novembre, le président Joe Biden a reconduit le président de la Réserve fédérale républicaine Jerome Powell pour un deuxième mandat de quatre ans. Le leader centriste éprouvé au combat bénéficie d’un solide soutien bipartite et a aidé à sortir l’économie américaine de la récession des coronavirus.

Powell a supervisé la plus grande relance monétaire de l’histoire des États-Unis pour aider l’économie à faire face à la pandémie de Covid-19.

Biden a également nommé le gouverneur démocrate de la Fed, Lael Brainard, vice-président du conseil des gouverneurs de la Fed, succédant au républicain Richard Clarida.

La décision met fin à une course de plusieurs semaines entre Powell et Brainard pour le meilleur poste d’économiste du pays. Biden aurait pris Brainard plus au sérieux ces derniers jours sous la pression des démocrates progressistes après que Powel ait d’abord semblé confiant dans sa position. Brainard a adopté une position plus dure que Powell sur la réglementation bancaire.

Le président Biden a déclaré qu’avec l’énorme incertitude qui pèse sur l’économie américaine, le pays avait besoin de stabilité au sein de la Réserve fédérale. Le président a affirmé que Powell a fourni la stabilité qui est précieuse dans la présidence de la Fed.

Bien que les investisseurs apprécient la stabilité apportée par Powell, il est susceptible d’augmenter les taux d’intérêt plus rapidement que Brainard et cela pourrait nuire aux actions de technologie et de communication et même aux marchés de la cryptographie.

L’impact de la hausse des taux d’intérêt peut réduire les investissements dans des actifs spéculatifs tels que les crypto-monnaies. Étant donné que Bitcoin ne fournit pas aux investisseurs de paiements d’intérêts, la hausse des taux d’intérêt pourrait rendre une monnaie numérique moins attrayante pour les acteurs du marché. L’offre de Bitcoin évolue très progressivement et donc toute réduction de la demande pourrait s’avérer baissière pour les prix.

Source de l’image : Shutterstock