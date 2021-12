Le PDG de Galaxy Digital explique pourquoi Ethereum surpasse Bitcoin

L’utilité de Bitcoin comme couverture contre l’inflation a été un énorme coup de pouce pour l’adoption de la crypto-monnaie par les investisseurs. Ethereum, en revanche, augmente rapidement pour devenir la crypto de choix pour se protéger contre l’inflation pour les investisseurs. Les performances de l’actif numérique ces dernières années ont montré qu’il est un concurrent sérieux du bitcoin compte tenu des rendements annuels enregistrés.

À seulement cinq ans, Ethereum est devenu l’un des plus grands actifs au monde. Il a récemment été nommé 15e plus grand actif au monde, devant toutes les grandes banques. L’adoption future d’Ethereum est inévitable et le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a expliqué pourquoi Ethereum continue de surpasser la crypto-monnaie pionnière Bitcoin.

Ethereum est un jeu technologique

Novogratz a attribué la croissance d’Ethereum à la technologie, qui est un point attrayant pour les investisseurs. Ethereum s’est avéré être l’une des crypto-monnaies avec le plus de cas d’utilisation, en particulier avec l’avènement de l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Assis avec CNBC pour une interview mercredi, le PDG a souligné que l’offre Ethereum est plus grande qu’un jeu d’inflation.

Contrairement à cela, l’offre de bitcoins la plus élevée dépend toujours du fait qu’il s’agit d’un pari inflationniste. L’actif numérique qui a une limite d’approvisionnement de 21 millions de pièces a toujours attiré les investisseurs en raison de sa nature déflationniste. Cependant, Novogratz a noté que le bitcoin commence à perdre de son attrait face à une monnaie dévaluée comme le dollar.

Ethereum combat le problème de n’être qu’un pari d’inflation en fournissant une technologie de pointe dans l’industrie de la blockchain. « Les gens voient Ethereum comme un pari technologique », a noté Novogratz.

Étant donné que les investisseurs parient sur la technologie plutôt que de l’utiliser comme couverture contre l’inflation, elle a un meilleur objectif à long terme que le bitcoin. Cela l’a aidé à voler des parts de marché à la principale crypto-monnaie et continue de le faire.

La technologie l’emporte sur l’inflation

Un problème de plus en plus pressant pour les investisseurs a été le rythme auquel la Fed a injecté de l’argent dans l’économie. Les experts ont appelé à l’arrêt de l’impression incessante d’argent, qui fait grimper les taux d’inflation, mais les appels et les avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Par conséquent, les investisseurs ont dû se tourner vers des investissements en crypto-monnaie qui se sont avérés protéger adéquatement l’inflation, tels que le bitcoin.

Le taureau Bitcoin et partisan de la crypto, Mike Novogratz, voit toute l’impression d’argent travailler en faveur de la crypto dans ce qu’il appelle un « quatrième trimestre monstre ». Cependant, il n’a pas limité ce marché haussier attendu aux seules crypto-monnaies. Novogratz s’attend également à ce que le marché boursier poursuive son rallye.

