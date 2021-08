Le PDG de Game Payment menace de licencier des employés pour avoir lu Gmail

Capture d’écran : EA

La société de paiement de jeux Xsolla aurait l’intention de licencier 150 personnes pour « non-engagement et improductivité ». Le PDG et fondateur, Aleksandr Agapitov, a écrit plus tard sur Twitter : « Travaille ton putain de cul ou sort ton putain de cul. »

C’est un gros gâchis rendu plus compliqué par les remarques de suivi continues du PDG qui semblent toutes les deux revenir en arrière et doubler l’annonce initiale. La seule chose qui est solide comme un roc, c’est qu’Agapitov a l’air d’être une vraie merde pour qui travailler.

Xsolla est une société de paiement qui s’adresse spécifiquement aux développeurs de jeux et est utilisée sur des plateformes telles que Valve et Epic Game Store, ainsi que de gros clients de jeux comme Magic: The Gathering Arena. Alors, comment son PDG est-il passé d’un homme d’affaires obscur à un méchant de Bioshock ?

Un aperçu rapide :

Un e-mail bizarre écrit par Agapitov informant certains employés qu’ils étaient licenciés a fuité le 3 août. Selon une traduction de Game World Observer, le PDG a déclaré que son “équipe Big Data” avait analysé leur activité à distance dans les chats, les documents et autres logiciels. et déterminé qu’ils n’étaient « pas toujours présents ». “Beaucoup d’entre vous pourraient être choqués, mais je crois vraiment que Xsolla n’est pas pour vous”, lit-on. Dans un suivi du site Web App2Top, il aurait déclaré que les choix étaient difficiles, mais que les personnes licenciées obtiendraient une compensation des packages et de l’aide des RH pour trouver de nouveaux emplois. Pendant ce temps, le premier e-mail a explosé sur les réseaux sociaux en raison du ton étrange et du fait que les licenciements étaient basés sur l’espionnage des employés. Alors que de nombreux employeurs sont en mesure de surveiller les communications de leurs employés – le toujours populaire Slack signifie ” journal consultable de toutes les conversations et connaissances ” – la plupart des entreprises ne sont pas aussi flagrantes à propos de cette capacité. Le 4 août, Game World Observer a rapporté Agapitov a tenu une conférence de presse sur sa page Facebook pour faire le suivi des retombées. Là, il aurait déclaré que les réductions étaient dues au ralentissement de la croissance de l’entreprise et à la nécessité de réduire la masse salariale de 10 %. Pour ce faire, il a ciblé les employés avec les « mesures de performance les plus basses ». pourrait ne pas être licencié après tout. Agapitov a ensuite partagé un message de quelqu’un sur Facebook louant sa décision de licencier des travailleurs prétendument paresseux. “Un de mes amis d’une grande entreprise dit que selon ses sentiments, seulement la moitié d’entre eux travaillent – les autres boivent du café et s’allongent dans des fauteuils de massage, se distrayant parfois avec le travail”, lit-on en partie sur la base d’une traduction de Kotaku . Les PDG sont devenus PDG, vous savez ? Dans une longue interview avec Meduza publiée aujourd’hui, Agapitov a déclaré que l’idée de licencier des gens venait de la Silicon Valley. « L’idée n’est pas nouvelle, nous en discutons depuis plus d’un an. Nous avons examiné ce que Netflix, Harvard et les Navy Seals ont – ils suppriment constamment les 10 % inférieurs [in terms of efficiency] et ainsi améliorer constamment la qualité du capital humain », a-t-il déclaré à partir d’une traduction de Kotaku. Il a ajouté que la société prévoyait de recommencer tous les six mois si elle ne se développait pas assez rapidement.

Agapitov n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il y a eu un débat pour savoir si ce que Xsollar a fait est même légal. Un expert russe en ressources humaines a déclaré à Game World Observer que l’utilisation des données et de l’IA pour surveiller les travailleurs ne viole pas les droits des employés dans ce pays. Bien sûr, pour tout employé potentiel de Xsollar aux États-Unis ou dans d’autres pays, cela pourrait être différent selon les méthodes précises qu’il a réellement utilisées. Quoi qu’il en soit, il est important de se rappeler que les parasites apparents qui s’échappaient des résultats de Xsollar faisaient encore suffisamment de travail pour que les revenus de l’entreprise continuent de croître d’année en année. Agapitov voulait juste qu’ils génèrent encore plus de profits. Il a l’air d’un mec vraiment cool.