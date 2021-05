Le PDG de Gap Inc. parle d’inclusivité, d’objectifs et de bénéfices – WWD

Le mois prochain, Gap Inc. publiera un nouveau type de rapport – un rapport qui évalue les efforts du détaillant en matière d’inclusivité.

C’est ce qu’a déclaré la présidente et chef de la direction de Gap Inc., Sonia Syngal, qui lors de la réunion annuelle du détaillant, qui s’est tenue pratiquement mardi, a déclaré: «Sur notre chemin pour devenir l’entreprise la plus inclusive au monde, nous avons créé un plan d’action axé sur trois domaines. – l’appartenance des employés, l’appartenance du client et l’appartenance à la communauté. »

Elle a déclaré que pour tenir ces engagements 2025, Gap Inc. a mobilisé des équipes contre des programmes critiques «qui nous permettent de créer des produits et des expériences pour tous, avec tous. En juin, nous publierons notre premier rapport d’étape sur ce travail. »

Après avoir traversé la pandémie, «nous sommes sortis avec une clarté et une conviction de ce à quoi notre chemin devait ressembler», a déclaré le PDG. «L’année dernière, nous avons cristallisé notre stratégie qui mène avec nos atouts concurrentiels, aborde des domaines dans lesquels nous manquions auparavant de concentration et d’exécution, et nous a permis de progresser vers la croissance. «Power Plan 2023» est notre vision de trois ans pour développer des marques de style de vie axées sur des objectifs d’un milliard de dollars qui façonnent le mode de vie des gens, offrent une croissance constante grâce à l’omni-domination en Amérique du Nord et établissent des partenariats pour atteindre de nouveaux clients. »

Les objectifs de Gap Inc. pour 2025 incluent le doublement de la représentation des employés noirs et Latinx à son siège social et l’augmentation de 50% des employés noirs occupant des postes de chef de magasin aux États-Unis.

Elle a déclaré que Gap, qui en 2020 a perdu 665 millions de dollars sur des ventes de 13,8 milliards de dollars, contre 351 millions de dollars sur des ventes de 16,4 milliards de dollars en 2019, est la plus grande entreprise de vêtements en Amérique avec 183 millions de clients dans le monde.

«Bien que notre entreprise soit toujours confrontée à des facteurs macroéconomiques qui nous présentent des vents contraires, nous disposons désormais d’un guide stratégique pour naviguer dans les changements à venir, et cette année, nous nous concentrons sur notre objectif déclaré de renouer avec une croissance rentable.»

Gap Inc. s’est également concentré sur la rationalisation en fermant un nombre important de magasins Gap et Banana Republic, et récemment en vendant Intermix et Janie & Jack et en fermant la marque Hill City. Gap Inc. exploite également Old Navy et Athleta.

Mais Syngal a déclaré que la société était en infraction avec «un marketing ciblé, une force dans les catégories de produits pertinentes et une approche à dominante numérique. Nous avons clôturé l’exercice 2020 après avoir gagné une part de marché significative, d’un trimestre à l’autre. Nous avons augmenté notre activité en ligne à 6 milliards de dollars et élargi notre portée. Notre performance en termes de parts de marché a été un indicateur fort de la concrétisation de nos actions.

«L’année dernière, nous avons également articulé notre objectif, notre étoile du Nord – inclusive par conception. Depuis le premier jour, nous avons été guidés par la conviction que notre entreprise doit et peut être une force pour le bien.… Ce que nos clients ont sans cesse renforcé, plus que jamais, c’est qu’ils veulent porter leurs valeurs. Les noms de marque sur leurs étiquettes de vêtements sont importants. C’est profondément personnel.

«Pour nous, le succès ne se limite pas à produire des résultats, c’est la façon dont nous livrons», a déclaré Syngal. «Nous travaillons plus que jamais pour rendre notre entreprise plus durable, en fixant des objectifs audacieux, en concevant de nouveaux programmes et en établissant des partenariats avec d’autres pour changer notre industrie pour le mieux. Chaque jour, nous achetons et fabriquons des produits qui aident à protéger et à restaurer notre environnement et les ressources naturelles sur lesquelles nous dépendons tous.

«Qu’il s’agisse de fournir des compétences professionnelles essentielles ou du mentorat dans la formation en cours d’emploi dans nos magasins, ou de fixer des objectifs climatiques agressifs dans nos opérations et notre chaîne d’approvisionnement, ou de garantir que la communauté connectée à notre empreinte de fabrication ait accès à l’eau potable maintenant et pour des générations. à venir, nos programmes emblématiques et nos partenariats de longue date à travers le monde créent un changement transformateur. »