Le PDG de GitHub, Nat Friedman, démissionne ; Julia Liuson nommée présidente de la division des développeurs de Microsoft

Nat Friedman.

Nat Friedman quitte ses fonctions de PDG de la communauté de développeurs et du référentiel de code GitHub appartenant à Microsoft. Il sera remplacé par Thomas Dohmke, chef de produit de GitHub, à compter du 15 novembre.

Friedman sera président émérite de GitHub, et la société a annoncé qu’il reviendrait dans le monde des startups.

L’annonce intervient trois ans après que Microsoft a finalisé son acquisition de GitHub pour 7,5 milliards de dollars et nommé le PDG de Friedman. Friedman avait initialement rejoint en 2016 dans le cadre de son acquisition de Xamarin, la plate-forme de développement d’applications mobiles.

Dans le cadre des changements, Microsoft a déclaré qu’il promeut Julia Liuson, une vétéran de 29 ans de l’entreprise, au poste de présidente de sa division des développeurs. Elle était auparavant vice-présidente d’entreprise.

Dohmke rendra compte à Liuison dans son nouveau rôle. Friedman avait précédemment rapporté à Scott Guthrie, vice-président exécutif de la division Cloud + AI de Microsoft.

Julia Liuson.

« Sous la direction de Julia, l’équipe de la division des développeurs a subi une transformation culturelle importante et est guidée par des valeurs culturelles cohérentes : diversité et inclusion, obsession client, axée sur les données et axée sur la qualité », a écrit Guthrie dans un e-mail interne. « L’omniprésence de ces attributs culturels est évidente à travers le succès de produits tels que Visual Studio et Visual Studio Code, qui ont connu une croissance d’utilisation plus de 16 fois supérieure depuis 2014 (et sont maintenant utilisés par la majorité des développeurs dans le monde). »

Dohmke a dirigé la partie ingénierie de l’acquisition de GitHub pour Microsoft avant de devenir vice-président des plates-formes stratégiques de GitHub, puis chef de produit.