Le PDG de Goldman Sachs pense que la réglementation Bitcoin est prête pour une «  grande évolution  »

David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a prévu une «grande évolution» dans la manière dont le gouvernement américain réglemente le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, par rapport aux institutions financières.

Dans une interview avec CNBC aujourd’hui, Solomon a été interrogé sur les mesures prises par le géant bancaire pour adopter Bitcoin. Le PDG a gardé ses cartes près de sa poitrine, mais a déclaré que la banque surveillait de près les devises numériques, dans un contexte de demande croissante d’exposition à la cryptographie de la part de ses clients:

«Nous continuons à penser à la monnaie numérique et à la numérisation de l’argent de manière très proactive, et dans ce contexte, nous sommes engagés avec nos clients et nous examinons tout cela à travers la centralité de« de quoi nos clients ont-ils besoin? ».»

Les restrictions américaines actuelles concernant les institutions financières leur interdisent d’offrir une exposition directe à des classes d’actifs volatiles et risquées telles que Bitcoin. En raison de ces réglementations, qui considèrent la crypto comme une classe d’actifs à haut risque, les institutions financières ne peuvent offrir une exposition à la crypto que sous la forme de positions de conservation d’actifs numériques tels que des titres ou des ETF.

Cependant, Solomon a noté que l’espace cryptographique évolue et prévoit que cette situation évolue avec le temps, mais ne voulait pas spéculer sur ce que cela implique réellement:

«Je pense qu’il y aura une grande évolution. Quant à la façon dont cela évoluera dans les années à venir, nous fonctionnons selon les règles que nous avons, je ne vais pas spéculer sur la destination des règles pour les institutions financières réglementées, mais nous allons continuer à trouver des moyens de servir nos clients au fur et à mesure effronté. »

La banque a annoncé la semaine dernière que la division de gestion de patrimoine privé de Goldman était sur le point d’offrir une exposition Bitcoin à des clients plus importants avec des portefeuilles de 25 millions de dollars ou plus. Un «spectre complet» d’options d’investissement dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies devrait être lancé au deuxième trimestre de cette année.

L’ancien président de la SEC, Jay Clayton, a également noté récemment que l’environnement réglementaire entourant la cryptographie devait être remanié, en utilisant une terminologie similaire à celle de Solomon:

«Là où les actifs numériques atterrissent à la fin de la journée […] sera en partie motivée par la réglementation – à la fois nationale et internationale – et je parle en tant que citoyen maintenant, cette réglementation viendra dans ce domaine à la fois directement et indirectement, que ce soit par la façon dont elles sont tenues dans les banques, les comptes de sécurité, la fiscalité et le semblable. Nous verrons cet environnement réglementaire évoluer. »

Le marché haussier du Bitcoin 2021 a vu Goldman Sachs rouvrir son bureau de négociation de crypto-monnaie en mars, après que la société l’ait initialement mis en place lors de la course de taureaux de 2017 lorsque Bitcoin a atteint 20000 $, puis s’est écrasé. La banque a également déposé une demande d’ETF comprenant une exposition au Bitcoin le 26 mars.