Le PDG de Google, Sundar Pichai, promet une assistance de Rs 135 crore alors que l’Inde se débat avec la deuxième vague difficile du COVID-19

Parmi l’aide, il y aurait également des dons d’environ 900 employés de Google à hauteur de Rs 3,7 crore. (Image de fichier)

Sundar Pichai: Alors que l’Inde est confrontée à une deuxième vague de coronavirus beaucoup plus grave, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu’il se sentait dévasté de voir la situation sombre dans le pays. Il a pris sa position officielle sur le site de micro-blogging Twitter et a déclaré que le géant de la technologie et ses employés fourniraient une aide de 135 crore Rs à Give India ainsi qu’à l’UNICEF afin qu’il puisse être utilisé pour des fournitures médicales, des subventions qui aideraient à diffusion d’informations critiques et pour les organisations qui soutiendraient les communautés à haut risque.

Dévasté de voir l’aggravation de la crise Covid en Inde. Google et les Googleurs fournissent Rs 135 Crore en financement à @GiveIndia, @UNICEF pour les fournitures médicales, les organisations soutenant les communautés à haut risque et des subventions pour aider à diffuser des informations critiques. – Sundar Pichai (@sundarpichai) 26 avril 2021

Lire aussi | “ Heartbroken ”, déclare Satya Nadella, PDG de Microsoft, alors qu’il s’engage à soutenir l’Inde dans le cadre de la deuxième vague déchaînée du COVID-19

Sur ce montant, le bras philanthropique de Google, Google.org, accorderait deux subventions totalisant 20 crores de Rs – l’une à Give India et l’autre à l’UNICEF, a déclaré la société dans un communiqué. Parmi l’aide, il y aurait également des dons d’environ 900 employés de Google à hauteur de Rs 3,7 crore, tandis qu’il y aurait également une augmentation du soutien Ad Grant de Rs 112 crore. Cela permettrait des campagnes de santé publique comme celles dans lesquelles l’entreprise a aidé l’année dernière MyGov et l’OMS à diffuser des informations critiques concernant la pandémie et l’infection.

En dehors de cela, dans la déclaration, le géant des moteurs de recherche a souligné à nouveau que ses produits tels que Maps, Ads, YouTube et Search étaient équipés de ses fonctionnalités COVID, et il a déclaré que c’était le meilleur moyen pour l’entreprise d’aider les gens à sa fin. . Ces fonctionnalités, dit-il, étaient disponibles en anglais ainsi que dans huit langues régionales indiennes. Il a également déclaré que de nouvelles améliorations locales étaient constamment apportées et que des efforts étaient déployés pour mettre en évidence des informations faisant autorité, y compris des détails sur les endroits où l’on pouvait se faire tester pour l’infection ou se faire administrer un vaccin pour se protéger de la maladie.

Il a réitéré qu’actuellement, ses fonctionnalités de cartes et de recherche présentaient des milliers de sites de vaccination, et il a ajouté que la société travaillait pour ajouter des dizaines de milliers d’autres sites de ce type pour la commodité des gens. Il a également souligné qu’il travaillait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.