Le PDG de Grayscale parle de Bitcoin après la confusion de Tesla

Les tweets du PDG de Tesla (NASDAQ: TSLA), Elon Musk, ont provoqué la volatilité des marchés de la cryptographie au cours de la semaine dernière.

À la lumière des nouvelles de la semaine dernière, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale, a déclaré sur CNBC que la société continuait de voir l’adoption institutionnelle et d’entreprise des monnaies numériques.

Sonnenshein a déclaré que cette classe d’actifs est née de l’idée de créer un système financier plus équitable et inclusif et que la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sera la prochaine étape naturelle vers laquelle se dirigent les crypto-monnaies.

“Nous ne devons pas trop nous concentrer sur les opinions de la personne”, a déclaré Sonnenshein.

Il a partagé que les institutions et les entreprises avec lesquelles Grayscale travaille verront certainement la baisse du prix du Bitcoin au cours de la semaine dernière comme une opportunité d’entrer et, fondamentalement, leur point de vue sur l’espace n’a pas changé.

Comment Elon Musk a-t-il semé la confusion?

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a provoqué la volatilité sur les marchés de la crypto-monnaie en tweetant pour la première fois la semaine dernière que Tesla cessera d’accepter Bitcoin pour les achats de véhicules en raison de l’utilisation accrue de combustibles fossiles dans l’exploitation minière de Bitcoin, ajoutant que la société ne vendra aucun de ses avoirs actuels de Bitcoin. . .

Mais tout en répondant à quelqu’un sur Twitter au cours du week-end, il a suggéré que la société avait vendu ses avoirs Bitcoin. Cependant, il a précisé dans un tweet ce matin que “ Tesla n’a vendu aucun Bitcoin ”.

Les tweets ont exercé une pression à la baisse sur Bitcoin et certaines autres monnaies numériques. Bitcoin est en baisse de 24% au cours de la semaine dernière et se négocie actuellement à environ 43500 $ au moment de la rédaction de cet article.