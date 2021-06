Le PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, identifie 5 entreprises clés pour la croissance future

En décembre, RBI a empêché HDFC Bank d’émettre de nouvelles cartes de crédit et d’annoncer de nouvelles initiatives numériques à la suite des multiples pannes dont la banque a été témoin au cours des dernières années. Le régulateur a également demandé un audit par un tiers de l’infrastructure informatique de la banque.

Le PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, a déclaré que la banque pariait gros sur cinq entreprises clés, même s’il reconnaissait des problèmes techniques qui ont eu un impact sur les consommateurs.

Dans le rapport annuel pour l’exercice 2021, Jagdishan a déclaré que la banque avait identifié les services bancaires aux entreprises, les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les services bancaires gouvernementaux, les actifs de détail et les paiements comme domaines clés pour l’avenir et la stratégie de croissance serait être aidés par les canaux numériques. Il a également déclaré qu’au cours des 28 derniers mois, la banque avait été sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons en matière de technologie. « En tant que banque, nous sommes certainement désolés pour ce qui s’est passé. Et avons saisi cela comme une opportunité d’améliorer et de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème pour de bon », a déclaré Jagdishan dans un message aux actionnaires.

La banque attend les instructions du régulateur sur l’arrêt temporaire de la recherche de nouveaux clients de cartes de crédit et des lancements numériques. Dans une interaction avec les médias le 17 juin, le directeur de l’information de la banque, Ramesh Lakshminarayanan, avait déclaré que le prêteur espérait sortir bientôt des restrictions imposées par le régulateur.

Dans le rapport annuel, le PDG de HDFC Bank a confirmé que l’audit était terminé et que le rapport a été soumis au régulateur.

Faisant allusion à la question du regroupement d’appareils GPS avec des prêts automobiles, le directeur général de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, a déclaré que les pratiques sans scrupules de quelques personnes ont incité tout le monde à se résoudre à des contrôles de processus beaucoup plus importants. “Je suis personnellement déterminé à résoudre ce problème”, a-t-il déclaré, tout en assurant les actionnaires dans le rapport annuel.

Le 28 mai, RBI a imposé une pénalité de 10 crores de roupies à la banque HDFC en raison de manquements à la conformité réglementaire dans l’affaire GPS. L’affaire concerne la commercialisation et la vente de produits non financiers de tiers ainsi que le prêt automobile aux clients des banques.

Au cours de l’exercice 21, le bénéfice net de la banque a augmenté de 18,5 % en glissement annuel pour atteindre 31 116,5 crores de roupies et la taille du bilan a augmenté de 14,1 % en glissement annuel pour atteindre 1 746 871 crores de roupies. Les NPA bruts, cependant, sont passés à 1,32 % au cours de l’exercice 21, contre 1,26 % l’année précédente (exercice 20).

Revenu net d’intérêts (NII), une indication de la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts payés. a augmenté de 15,5 % en glissement annuel pour atteindre 64 879,6 crores de roupies au cours de l’exercice 21.

