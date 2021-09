Le PDG de HSBC soutient CBDC tout en attaquant les crypto et les stablecoins | Invezz

in

Le Groupe HSBC, la plus grande banque d’Europe, a adopté une position négative sur les crypto-monnaies tout en soutenant le développement des monnaies numériques de banque centrale (CBDC). Le PDG de la banque, Noel Quinn, a écrit un article révélant l’engagement de la banque à soutenir le développement d’une CBDC. Selon Quinn, les CBDC fonctionnent comme une monnaie légale transparente et évitent les risques associés aux crypto-monnaies conventionnelles et aux pièces stables.

Intitulé De nouvelles formes d’argent numérique pourraient stimuler la croissance, l’article détaille comment les CBDC pourraient favoriser une plus grande croissance économique en rationalisant les paiements et les règlements. Quinn a noté que les CBDC peuvent également stimuler l’innovation dans le secteur financier. Il a expliqué comment la nature quasi instantanée des transactions CBDC aide à minimiser les coûts, en particulier lorsqu’il s’agit d’émettre et de négocier des obligations, entre autres titres.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Quinn a également déclaré que les CBDC peuvent aider à améliorer les objectifs de politique budgétaire et monétaire en offrant un moyen de faciliter les transferts directs aux clients, stimulant ainsi la demande.

Les CBDC ont beaucoup à faire

Cependant, il a apprécié le fait qu’il existe des risques potentiels même avec les CBDC. À cette fin, il a noté qu’il est essentiel de s’assurer que ces pièces sont sûres, efficaces et transformatrices. Quinn a souligné que les banques centrales et les autorités publiques doivent tenir compte de l’impact que les CBDC auront sur l’offre de crédit, l’activité du marché et la stabilité financière.

Il a également souligné que les entités impliquées doivent se conformer aux attentes des clients en matière de confidentialité et de protection des données. En plus de cela, les autorités doivent minimiser les risques de criminalité financière et s’assurer que les systèmes CBDC peuvent résister aux cyberattaques. L’interopérabilité est également une préoccupation lorsqu’il s’agit de concevoir des CBDC, selon Quinn.

En outre, les banques centrales devraient envisager la conception de CBDC avant de développer de telles devises. Selon Quinn, un modèle hybride est la meilleure option car il évite aux banques centrales d’avoir à créer une nouvelle infrastructure de gestion de compte. Selon lui, un modèle hybride garantirait que les banques commerciales continuent à prêter des fonds.

Les crypto-monnaies et les stablecoins doivent être réglementés

Dans le message, Quinn a noté que les crypto-monnaies et les pièces stables doivent être réglementées avant que le grand public puisse leur faire confiance pour servir le même objectif que les CBDC. Il a ajouté que la réglementation de ces actifs doit correspondre aux risques qu’ils présentent. Quinn a également souligné que les crypto-monnaies doivent gagner en stabilité et correspondre aux approches actuelles de l’atténuation de la criminalité financière avant que les gens ne les considèrent comme un moyen de paiement fiable et sécurisé.

En conclusion, Quinn a déclaré que HSBC a l’intention de continuer à discuter et à développer la CBDC. Il a également révélé que la banque s’était déjà associée à des banques centrales au Royaume-Uni, en France, au Canada, à Singapour, en Chine continentale, à Hong Kong, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis, alors qu’elles exploraient la viabilité des CBDC.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent