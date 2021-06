Le PDG de Huawei veut que ses employés regardent une émission télévisée sur le Parti communiste chinois

Avant le 100e anniversaire du Parti communiste au pouvoir en Chine, le 1er juillet, le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a profité d’un forum d’entreprise pour répondre aux questions de certains des employés de son géant chinois de la technologie, qui reste sur la liste noire des États-Unis. L’homme d’affaires autrefois solitaire a tendance à faire les gros titres à peu près chaque fois qu’il parle en public ou en privé. Mais cette fois, ses remarques n’offraient pas seulement un mélange de philosophie et d’esprit d’entreprise. Ils ont également diffusé un peu de propagande que les dirigeants politiques chinois auraient sûrement approuvé. Surtout pendant ce moment marquant pour la nation.

Huawei et son fondateur milliardaire ont un jour reculé devant l’idée que l’entreprise était trop liée au régime totalitaire chinois. L’administration Trump, rappelez-vous, a poussé cette idée – fort. Que ce soit vrai ou non, c’est pourquoi les responsables américains ont décidé que l’entreprise était trop radioactive pour faire affaire avec. Huawei, bien sûr, insiste sur le fait qu’il est indépendant et non une sorte de servante du gouvernement chinois. Zhengfei est même allé jusqu’à inviter le président Trump pour une visite à un moment donné, peut-être comme une sorte de rameau d’olivier. Néanmoins, Zhengfei a déclaré dans le passé que les États-Unis avaient pris les mesures qu’ils avaient prises parce que Huawei se trouvait “au sommet du monde”. Et maintenant? Zhengfei porte plus ou moins l’eau du Parti communiste chinois lui-même.

Le 100e anniversaire du Parti communiste chinois

À un moment donné lors de ses remarques aux employés, Zhengfei a recommandé qu’ils regardent tous une nouvelle série télévisée chinoise, Awakening Age. Selon une description du Global Times, un journal publié par le Parti communiste chinois, le drame est de la pure propagande, créé pour endoctriner les citoyens du pays sur son histoire. L’émission est une dramatisation de l’établissement du Parti communiste en Chine en 1921. Et le programme télévisé, selon le Global Times, aurait “joué un rôle positif dans l’éducation des jeunes sur l’histoire révolutionnaire de la Chine”.

« Tout le monde doit regarder une émission de télévision aussi importante », a déclaré Zhengfei aux employés.

C’est un excellent exemple de la raison pour laquelle les États-Unis ont adopté une position hostile envers Huawei sous l’administration Trump. Voici le fondateur de l’entreprise lui-même, aidant à soutenir le leadership du pays avec son message politique. C’est exagéré, en d’autres termes, de feindre l’indépendance lorsque le PDG pousse les employés à consommer la propagande gouvernementale.

Zhengfei reste provocant, même en insistant sur le fait que son entreprise doit participer au marché mondial. Il dit que l’alternative, de se concentrer uniquement sur la Chine, n’aidera pas l’entreprise à long terme.

Parmi ses réponses aux salariés, lors du récent forum :

« Nous ne pouvons pas être fermés. Nous devons rester ouverts. "Ce n'est pas parce que les États-Unis essaient de nous supprimer que nous ne les reconnaissons pas comme un enseignant." "Quand il y a des difficultés, cela signifie que nous avons fait quelque chose que les autres ne peuvent pas et prouve notre valeur."