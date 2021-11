Le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, rejoint le conseil d’administration d’Apple

Apple a annoncé mercredi qu’Alex Gorsky, PDG de la multinationale pharmaceutique Johnson & Johnson, rejoignait le conseil d’administration de la société basée à Cupertino. Gorsky a des décennies d’expérience dans le secteur de la santé et il devrait agir en tant que conseiller d’Apple pour les technologies de la santé.

L’annonce a été faite par Apple avec une déclaration du PDG de l’entreprise, Tim Cook, qui a salué la carrière de Gorsky en tant que leader à succès.

« Alex est depuis longtemps un visionnaire dans le domaine de la santé, appliquant sa formidable perspicacité, son expérience et sa passion pour la technologie à la cause de l’amélioration des vies et de la construction de communautés plus saines », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du conseil d’administration d’Apple, et je sais que nous bénéficierons tous de son leadership et de son expertise.