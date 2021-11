Le PDG de Johnson & Johnson rejoint le conseil d’administration d’Apple

Apple a annoncé que l’actuel PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, rejoindrait son conseil d’administration. Le passage de Gorsky à l’équipe de direction d’Apple (il quittera son poste chez J&J en janvier) intervient à un moment où l’entreprise se concentre encore plus sur la santé et sur la façon dont elle peut rendre les données plus accessibles aux utilisateurs et à leurs médecins.

Dans le communiqué de presse annonçant le rôle de Gorsky chez Apple, Tim Cook le qualifie de « visionnaire des soins de santé » qui a une « passion pour la technologie ». Apple n’a pas gardé secrètes ses ambitions en matière de santé – l’Apple Watch est largement considérée comme un appareil de fitness, et ses utilisateurs peuvent contribuer des données à diverses études. Les mises à jour récentes d’iOS et de watchOS ont apporté de nouvelles fonctionnalités de santé qui facilitent le partage des dossiers médicaux avec les médecins ou les membres de la famille. Avec Gorsky au sein du conseil d’administration, Apple pourrait le solliciter pour de nouvelles idées de fonctionnalités (telles que les nouveaux capteurs qu’il pourrait ajouter à l’Apple Watch) ou utiliser son expertise pour ajouter plus d’intégrations avec l’établissement médical.

Apple et Johnson & Johnson ont des liens existants – les deux sociétés travaillent ensemble sur l’étude Heartline, qui est conçue pour voir si l’Apple Watch peut aider à détecter la fibrillation auriculaire avant que les symptômes ne deviennent évidents ou dangereux.

Cependant, les efforts d’Apple en matière de santé n’ont pas été sans controverse. Certains chercheurs en médecine ont déclaré que le manque de transparence d’Apple dans ses algorithmes pour mesurer des choses comme la fréquence cardiaque rend difficile l’utilisation des données des montres Apple dans la recherche. Il a également été signalé à l’intérieur d’Apple que la division de la santé utilise des données potentiellement trompeuses pour prendre des décisions concernant les produits, et les employés ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les plans d’Apple pour un essai où il agirait en tant que fournisseur de soins de santé primaires.

Il est possible que le fait d’avoir quelqu’un d’expérimenté puisse aider Apple à surmonter ces obstacles potentiels et faire de l’Apple Watch un outil de santé encore plus puissant (bien que Johnson & Johnson ait fait face à sa juste part de controverses depuis que Gorsky est devenu PDG en 2012). Il est également possible qu’il s’agisse davantage d’un geste symbolique pour souligner l’accent mis par Apple sur la santé – nous ne pourrons le dire qu’en voyant ce qu’Apple fera de la santé à l’avenir ou si Grosky apparaît sur scène à la WWDC pour parler d’une collaboration entre J&J et Pomme.