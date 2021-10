Le PDG de JP Morgan dit que Bitcoin ($ BTC) est « sans valeur », voici pourquoi il a encore tort

Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, n’est pas un grand fan de Bitcoin et il l’a fait savoir au fil des ans et son scepticisme persiste malgré le fait que $ BTC ait atteint de nouveaux sommets. Dimon fait partie des très rares sceptiques à avoir maintenu son aversion pour le $ BTC tout au long du processus. Il l’a d’abord appelé une bulle et a prédit qu’elle éclaterait. Cependant, malgré la popularité croissante de BTC, Dimon reste à l’écart de ses progrès. Les partisans de la crypto croient maintenant qu’aucun cycle haussier n’est complet sans le scepticisme de Ban et de Dimon en matière de Bitcoin en Chine.

Ce n’est pas un marché haussier du Bitcoin sans que Jamie Dimon ne dise que cela ne vaut rien. – Joseph Young (@iamjosephyoung) 11 octobre 2021

Lors d’une récente conférence virtuelle, le chef de JP Morgan a de nouveau rétabli sa position antérieure sur la meilleure crypto-monnaie et l’a qualifiée de sans valeur, cependant, les raisons qu’il a données pour justifier sa croyance montrent seulement qu’il comprend peu ou rien à propos de Bitcoin.

« Personnellement, je pense que le bitcoin ne vaut rien. Je ne pense pas non plus qu’il faille fumer des cigarettes. Nos clients sont des adultes. Ils ne sont pas d’accord. S’ils veulent avoir accès pour acheter ou vendre du bitcoin – nous ne pouvons pas le garder – mais nous pouvons leur donner un accès légitime, aussi propre que possible.

Dimon a déclaré que la valeur du BTC provenait soi-disant de sa rareté avec seulement 21 millions de BTC à avoir jamais été frappés, mais que se passe-t-il si quelqu’un parvient à modifier le code pour supprimer la limite de 21 millions. Il a été cité en disant,

« Je vais juste défier le groupe sur une autre chose : comment savez-vous qu’il se termine à 21 millions ? Vous lisez tous les algorithmes ? Vous croyez tous ça ? Je ne sais pas, j’ai toujours été sceptique sur des choses comme ça.

Il s’agit d’un argument assez ancien et redondant utilisé par des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement d’un réseau Bitcoin décentralisé.

Voici pourquoi JP Morgan a encore tort

Bien que le réseau Bitcoin soit open source et décentralisé, tout le monde peut donc apporter des modifications au code source, mais pour que ces modifications soient largement acceptées et fassent partie du réseau principal, elles doivent être acceptées par une majorité. Ainsi, même si je souhaite modifier l’offre totale de BTC en un montant infini, cela ne sera accepté que si la majorité des mineurs ou des nœuds acceptent la proposition.

Ari Paul, le co-fondateur de BlockTower a l’une des meilleures explications en termes de opposants. Il expliqua

« N’importe qui peut prendre le code de Bitcoin et le modifier comme il l’entend. C’est comme changer les protocoles TCP/IP ou le protocole FTP. Vous pouvez le modifier sur votre ordinateur personnel, mais vous êtes alors sur un réseau différent de tout le monde. Votre changement ne serait remarqué par personne d’autre.

La plupart de mes abonnés connaissent la réponse à cela, mais pour les curieux, voici une réponse honnête et nuancée : /1 https://t.co/c55LXyvCLZ – Ari Paul ️ (@AriDavidPaul) 11 octobre 2021

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a également fait une fouille chez JP Morgan et a déclaré que les PDG sans formation en sciences et en ingénierie seraient désavantagés.

Je pense que les PDG sans formation scientifique ou technique seront désavantagés dans les décennies à venir. Honnêtement, probablement des politiciens, des journalistes et de nombreux rôles. Le logiciel mange le monde, changeant chaque industrie. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 11 octobre 2021

