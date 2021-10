Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase & Co, a déclaré lundi lors d’une conférence que les crypto-monnaies seront réglementées par les gouvernements et qu’il pense personnellement que le bitcoin est « sans valeur », a rapporté .. « Peu importe ce qu’on en pense, le gouvernement va le réglementer. Ils vont le réglementer à des fins (de lutte contre le blanchiment d’argent), à des fins (loi sur le secret bancaire), à ​​des fins fiscales », a déclaré le PDG de JPMorgan.

Jamie Dimon a été un critique virulent du bitcoin.

Le chef de la plus grande banque américaine, Dimon, a vivement critiqué la crypto-monnaie, la qualifiant une fois de fraude puis déclarant plus tard qu’il regrettait la déclaration. Déclarant que ses opinions sont différentes de celles de la banque et de son conseil d’administration, le PDG a déclaré qu’il restait sceptique. Plus tôt cette année, JPMorgan a donné aux clients de gestion de patrimoine l’accès à des fonds de crypto-monnaie, ce qui signifie que les conseillers financiers de la banque peuvent accepter des ordres d’achat et de vente de clients pour cinq produits de crypto-monnaie. Cependant, les investisseurs institutionnels ont manifesté un intérêt accru pour le bitcoin cette année.

Personnellement, je pense que le bitcoin ne vaut rien », a déclaré Dimon. « Je ne pense pas que tu devrais fumer des cigarettes non plus. » « Nos clients sont des adultes. Ils ne sont pas d’accord. S’ils veulent avoir accès pour acheter ou vendre du bitcoin – nous ne pouvons pas le garder – mais nous pouvons leur donner un accès légitime, aussi propre que possible. Le prix de Bitcoin n’a montré aucune réaction immédiate aux commentaires de Dimon. La première crypto-monnaie au monde a augmenté de 1,7% pour la journée à 57 464 $. Cette année a été excellente pour le bitcoin car il a connu son apogée plus tôt lorsqu’il a atteint près de 65 000 $.