Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, déclare que Bitcoin est «sans valeur», remet en question le plafond d’approvisionnement de 21 millions de dollars de BTC

Le président-directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a révélé qu’il pensait personnellement que le bitcoin phare de la crypto-monnaie est « sans valeur », et a remis en question son plafond d’approvisionnement de 21 millions lors d’une allocution lors de l’événement de l’Institute for International Finance.

Au cours de l’événement, Dimon a remis en question l’offre limitée de bitcoins en suggérant que la plupart de ses utilisateurs n’avaient pas vérifié son code open source pour vérifier s’il était défini à 21 millions, en déclarant :

Je vais juste défier le groupe sur une autre chose : comment savez-vous qu’il se termine à 21 millions ? Vous lisez tous les algorithmes ? Vous croyez tous ça ? Je ne sais pas, j’ai toujours été sceptique sur des trucs comme ça.

Les commentaires du PDG sont intervenus alors que le prix du bitcoin oscille autour de 57 000 $ alors qu’il se rapproche progressivement de son record après s’être négocié dans la fourchette de 40 000 $ à 45 000 $ pendant quelques semaines. Le code de Bitcoin, il convient de le noter, note que le nombre maximum de BTC qui existera jamais est limité à 21 millions.

En théorie, il est possible de modifier le plafond d’approvisionnement du bitcoin, mais cela nécessiterait un consensus entre les participants au réseau pour le faire. Dans l’état actuel des choses, la plupart, sinon tous les utilisateurs de BTC semblent aimer le plafond de 21 millions, qui a été fixé par le créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto.

Au cours de l’événement, Dimon a également noté qu’il ne croyait personnellement pas que BTC ait une quelconque valeur, mais a ajouté que JPMorgan est disposé à servir les clients à la recherche d’une exposition à la crypto-monnaie, en déclarant :

Personnellement, je pense que Bitcoin ne vaut rien. Nos clients sont des adultes, ils ne sont pas d’accord, c’est ce qui fait les marchés, donc s’ils veulent avoir accès pour s’acheter du Bitcoin, nous ne pouvons pas le garder mais nous pouvons leur donner un accès légitime et aussi propre que possible.

La banque n’offre actuellement pas de services de garde crypto, tandis que des concurrents, dont la plus ancienne banque des États-Unis, Bank of New York Mellon (NYSE : BK), proposent déjà des services de garde crypto.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, le mois dernier, Dimon a semblé admettre à contrecœur que le prix du bitcoin pourrait atteindre 400 000 $ au cours des cinq prochaines années, bien qu’il ait noté qu’il ne se souciait pas personnellement de la crypto ou de ses performances.

Lors de l’événement, Dimon a fait écho aux commentaires précédents qu’il avait faits en déclarant que la BTC serait réglementée, arguant que « peu importe ce que pense quiconque dans la salle », les gouvernements finiront par réglementer les crypto-monnaies et la technologie blockchain.

