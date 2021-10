Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dit que Bitcoin est l’or des fous, voici pourquoi il a tort

Visitez l’article original*

Les récentes remarques de Dimon ont démontré un degré élevé de privilège économique et un oubli complet du Bitcoin.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a réitéré son scepticisme passé à l’égard du bitcoin dans une récente interview avec Axios. Lorsqu’on lui a demandé si Bitcoin était l’or des fous du futur, Dimon a répondu qu’il n’avait aucune valeur sous-jacente.

Dimon ne voit pas la vraie valeur de Bitcoin en raison de ses privilèges financiers, qui l’aveuglent sur les réalités des milliards qui vivent en dehors de sa bulle utopique.

Il n’a pas à craindre que ses économies soient réduites de moitié du jour au lendemain ni à subir des périodes constantes d’hyperinflation qui érodent son pouvoir d’achat. Il ne sait pas non plus ce que c’est que de ne pas avoir accès au système bancaire et est habitué à un degré élevé de liberté, ce qui manque à beaucoup de gens.

« Il n’a aucune valeur intrinsèque. Et les régulateurs vont réglementer l’enfer », a déclaré Dimon.

L’erreur de la valeur intrinsèque est une approche fondamentale de l’économie employée par Karl Marx, et les économistes conservateurs appliquent encore aujourd’hui ce concept à l’or par rapport au papier-monnaie. Cependant, il n’y a rien d’intrinsèque dans la valeur de quoi que ce soit.

La valeur historique est souvent confondue avec la valeur intrinsèque, soutient l’économiste Dr Gary North, dans « The Fallacy of ‘Intrinsic Value’ » pour la FEE. Étant donné que l’or a été historiquement accepté par la plupart des gens et utilisé pour stocker des richesses, certains ont tendance à croire qu’une telle valeur dans le stockage et l’échange de richesses est intrinsèque à l’or, mais ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, la valeur est déterminée extérieurement par les humains et leurs besoins et désirs personnels, et sa continuité apporte une valeur historique. Une utilisation suffisamment longue du dollar, par exemple, pourrait avoir une signification historique, mais cela ne conférerait toujours pas de valeur intrinsèque à l’USD.

En effet, la valeur historique du bitcoin n’est peut-être pas encore là. La monnaie peer-to-peer créée il y a un peu plus d’une décennie n’a pas encore passé l’épreuve du temps par rapport aux milliers d’années que l’or a endurées. Mais cela ne signifie pas que Bitcoin n’a aucune valeur.

Bitcoin est le seul réseau monétaire au monde qui permet à tout utilisateur d’échanger de la valeur avec quelqu’un d’autre, indépendamment de son emplacement, de sa race, de sa croyance ou de son statut. Bitcoin permet également aux gens de stocker de l’argent solide que les gouvernements ne peuvent pas contrôler ou influencer, garantissant les droits fondamentaux et autonomisant les individus. Par conséquent, Bitcoin n’est pas de l’or des fous, mais plutôt une bien meilleure version du métal brillant.

Il n’est pas surprenant que Dimon, qui a récemment gagné 49 millions de dollars d’options sur actions JPMorgan sur son programme de rémunération de 31 millions de dollars, ne puisse pas voir la valeur du bitcoin pour le moment. Le niveau de privilège financier qu’expérimente le PDG de JPMorgan l’aveugle en effet sur le pouvoir de transformation que Bitcoin peut apporter à des milliards de personnes dans le monde.

Outre l’économie du Bitcoin, Dimon n’en comprend pas non plus les aspects techniques. Bitcoin ne peut pas être interdit et ne peut pas être contrôlé. Il s’agit d’une devise peer-to-peer dans laquelle tous les utilisateurs sont traités de manière égale et toutes les transactions sont validées par les mêmes règles indépendantes du gouvernement.

Espérons cependant que le temps conduira Dimon à comprendre ces choses et à voir à quel point Bitcoin est précieux pour l’humanité dans son ensemble. Mais sinon, pas de problème, Bitcoin s’en fiche non plus.