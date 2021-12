Le PDG de Kraken déclare que Bitcoin en dessous de 40 000 $ est une opportunité d’achat

Jesse Powell, le PDG du populaire échange crypto Kraken, a déclaré que Bitcoin en dessous de 40 000 $ serait un bon achat, tout en prédisant que le dollar tomberait à zéro.

Le crash de Bitcoin est une opportunité d’achat

Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 40 000 $, le PDG de Kraken, Jesse Powell, affirme que la pression à la baisse actuelle offrirait une autre opportunité d’achat aux investisseurs.

Le PDG de Kraken a parlé du marché des crypto-monnaies dans une interview avec Bloomberg TV, examinant sa précédente prédiction selon laquelle BTC atteindrait 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

« Mais je pense que beaucoup de gens voient tout ce qui est inférieur à 40 000 $ comme une opportunité d’achat. J’étais personnellement en train d’acheter quand nous sommes descendus à 30 000 $ il y a quelques mois. Beaucoup de gens ont de la poudre sèche sur la touche dans l’espoir de revenir à des prix défiant toute concurrence. »

Le Bitcoin devrait dépasser les 100 000 dollars d’ici la fin de 2021, selon Jesse Powell. Malgré l’affirmation qu’il reste encore quelques jours, à un cours de clôture pour cette émission de 49 396 $, et compte tenu de la tendance actuelle, il est peu probable qu’une étape aussi importante que promise se produise.

Investissement à long terme si le dollar baisse

Powell a reconnu que ses prédictions passées pour Bitcoin étaient peut-être erronées, mais a ajouté qu’il est difficile de prévoir ce qui se passera ensuite sur le marché. Cependant, il estime que quiconque envisage d’investir dans Bitcoin devrait le considérer comme un « investissement de plus de cinq ans ».

Il a également discuté de la nature plus volatile du Bitcoin, déclarant que cela est plus évident sur des périodes plus courtes, son prix oscillant considérablement en un jour ou plus d’une semaine. Vous pensez que la meilleure méthode consiste à traiter la crypto-monnaie comme un investissement « d’achat et de conservation ».

« Le bitcoin est quelque chose que je considère comme un investissement à long terme car il est difficile de prédire les mouvements de prix à court terme », a déclaré Powell. « C’est un actif spéculatif à bien des égards, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d’être impressionné par le chemin parcouru et la quantité d’innovation qui se produit autour de lui. »

Alors que Powell reste optimiste sur les crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, il brosse un tableau sombre pour le dollar américain. Avec des taux d’intérêt qui devraient être négatifs et le dollar approchant de « zéro », il pense que la meilleure option pour les investisseurs est d’éviter de détenir leurs devises en dollars.

Powell a abordé l’incertitude qui a duré une décennie dans le régime réglementaire américain et l’absence d’un ensemble adéquat de réglementations dans le secteur. En conséquence, plusieurs entreprises ont déménagé leur siège social à l’étranger à la recherche de pâturages plus verts, tandis que d’autres sont restées sur la touche, craignant les implications.

Powell a également discuté des ambitions de Kraken alors que l’industrie de la cryptographie gagne en popularité, déclarant que l’échange veut aider à lutter contre la désinformation qui pourrait nuire aux nouveaux investisseurs. Kraken prévoit également de lancer une plate-forme de jetons non fongibles (NFT) pour capitaliser sur l’intérêt croissant dans le domaine.

Tableau des prix BTC sur Kraken | Source : BTC/USD sur TradingView.com

