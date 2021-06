Le PDG de Kraken maintient son objectif de fin d’année 0k Bitcoin ; Une réglementation claire « ouvrira les vannes »

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Le PDG de Kraken s’en tient à son objectif de 200 000 $ en Bitcoin pour la fin de l’année ; Une réglementation claire « ouvrira les vannes »

« L’excitation autour de l’espace » est encore chaude ; les gens n’ont tout simplement pas la vision de ce qui va arriver avec la crypto ou le Bitcoin, comme avec Internet, a déclaré Jesse Powell.

Le PDG de l’échange de crypto-monnaie Kraken, Jesse Powell, qui voit Bitcoin atteindre un million de dollars au cours de la prochaine décennie et a prédit que la principale crypto-monnaie vaudrait un Lambo d’ici la fin de l’année, reste fidèle à son objectif malgré le fait que BTC se négocie 37 000 $.

“Je maintiens cela”, a déclaré Powell dans une interview avec Bloomberg concernant sa prévision de prix de 200 000 $ par BTC avant la fin de 2021.

« Regardez, vous pouvez acheter une livraison à terme d’un Lambo maintenant à un prix avantageux de 37 000 $. Vous savez que beaucoup de gens achètent la trempette. Personnellement, je cherche sur Google comment vendre mes reins à ce stade. Il s’avère que c’est illégal. Tant pis pour mon corps, mon choix. Mais regardez, les gens se préparent à passer aux régimes ramen pour acheter du bitcoin à ces niveaux. »

Avec la conférence Bitcoin qui se déroule actuellement à Miami,

«L’excitation autour de l’espace est si chaude. Je pense que les gens voient cela croître massivement. Donc pas de soucis pour ce petit plongeon. Vous savez que nous avons vu cela maintes et maintes fois. La crypto est une montagne russe. Vous devez être capable d’avoir un estomac de fer pour tolérer le trajet. Mais vous savez que les gains sont énormes pour ceux qui peuvent le gérer.

Alors que les gens ne devraient absolument pas parier plus qu’ils ne peuvent se permettre de perdre car il s’agit toujours d’un investissement très risqué, Powell a noté comment, il y a une décennie, Bitcoin se négociait à un dollar. Maintenant, même à environ 37 000 $, il est toujours en hausse de plus de 200 % d’une année sur l’autre.

« À long terme, c’est un investissement absolument fantastique de mon point de vue.

Thèse Fondamentale

Powell a également commenté les tweets d’Elon Musk ayant un impact sur les prix des cryptos, en disant: “Cela montre simplement que le pouvoir des moyens est réel et que les gens se tournent de plus en plus vers des types de personnalités non traditionnelles pour obtenir des conseils d’investissement” car les gens ne peuvent pas faire confiance à ceux qui dirigent le système maintenant.

“Je ne prendrais certainement pas de décisions fondamentales concernant mes investissements à partir des tweets d’une personne… une fois que vous avez votre type de thèse fondamentale, je pense que ces choses sont beaucoup plus modérées et vous pouvez simplement vous en sortir.”

Et la thèse fondamentale de Powell, étant donné que nous n’avons pas eu de mesures réglementaires majeures aux États-Unis mais que la FCC de Biden a indiqué qu’une sorte de réglementation est à venir, est très haussière.

«Je pense qu’une réglementation claire ouvrira en fait les vannes. Je ne pense pas que cela écrase Bitcoin par quelque moyen que ce soit ou l’écosystème crypto au sens large. Je pense qu’il y a beaucoup d’énormes acteurs qui attendent sur la touche, des fonds de pension et d’autres grands investisseurs qui n’attendent que ce sceau d’approbation. »

Marché super chaud

Quant à l’introduction en bourse de Kraken après son concurrent, le succès de Coinbase cette année, la bourse envisage le second semestre de l’année prochaine.

L’entreprise est actuellement en « mode préparation ». L’élan semblant “plus faible que prévu pour une autre récente cotation directe d’une société de cryptographie”, la voie vers la cotation n’a pas encore été décidée.

Mais ils lancent leur plate-forme de trading mobile aux États-Unis après son succès à l’étranger au milieu du “marché super chaud en ce moment”.

Selon Powell, les gens n’obtiennent pas encore de crypto. Ils n’ont pas la vision de ce qui va arriver avec la crypto, ou Bitcoin vaudrait déjà plus d’un million de dollars par pièce.

«C’est juste une sorte de reflet du sentiment général de l’espace et du manque de conscience de ce qui s’en vient. Je pense que ce sera comme avec Internet, comme s’il y avait des gens qui ne comprendraient pas avant qu’il ne soit trop tard.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.