Le PDG de Kraken parle de l’état du marché de la cryptographie, de l’introduction en bourse, de la durabilité et plus encore

Kraken, la plus grande bourse de crypto-monnaie d’Europe et la quatrième au monde, envisage une première offre publique d’ici 12 à 18 mois, selon son co-fondateur et PDG Jesse Powell. Powell, qui a fondé Kraken il y a dix ans, a discuté avec Bloomberg TV du point de vue de l’entreprise et du secteur plus large des crypto-monnaies.

OPV « Travail de préparation »

Récemment, Kraken négociait de nouveaux fonds qui, s’ils étaient levés, pourraient porter leur valeur à plus de 20 milliards de dollars, selon des sources de Bloomberg. Mais son directeur général a confirmé dans l’interview de Bloomberg qu’il “fait tout le travail préparatoire” à la cotation en bourse, avec une valorisation non confirmée. L’évolution d’une entreprise privée à une entité publique fait partie de la vision de Powell. Il expliqua:

Nous avons pour mission d’apporter des crypto-monnaies au monde, et nous espérons que notre note sera le reflet de notre succès dans la réalisation de cette mission.

Blâmer les marchands pour les ventes massives

Passant au sujet de la récente faiblesse de la crypto-monnaie, le PDG de Kraken a déclaré que les ventes étaient dues à des “commerçants indécis” qui n’investissent pas à long terme et “ne comprennent pas vraiment les fondamentaux”.

Ceux qui vendent à ces niveaux sont ceux qui ont acquis ces actifs au cours de la dernière année, ce sont donc des commerçants swing et ils sont nouveaux sur le marché. Les gars qui tiennent le coup depuis longtemps continuent d’accumuler.

En revanche, les taureaux Bitcoin à long terme comme le PDG de MicroStrategy Incorporated (NASDAQ : MSTR), Michael Saylor, « soutiennent le camion » et sont prêts à accumuler du Bitcoin « à tout prix ». Interrogé sur la diminution de l’intérêt pour les nouvelles pièces, il l’a catégoriquement nié, affirmant que de nouvelles pièces étonnantes apparaissent tout le temps.

Le PDG de Kraken reste optimiste sur Bitcoin, prédisant qu’il atteindra de nouveaux sommets en 2021. Il a poursuivi en disant qu’un Bitcoin aurait une valeur équivalente à une Lamborghini d’ici la fin de l’année. Mais cela pourrait être une “Lambo avec moins d’options ou un moteur plus petit”.

Bitcoin est «plus vert que les gens ne le pensent»

Interrogé sur les commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, selon lesquels Bitcoin n’est pas assez vert, il a déclaré que la monnaie numérique était “beaucoup plus verte que les gens ne le pensent”. Tout en reconnaissant que Bitcoin a encore de la place pour améliorer son impact environnemental et que nous pourrions voir des “alternatives plus vertes”.

[Bitcoin] C’est un moyen de capter beaucoup d’énergie mise au rebut et perdue, c’est un moyen de démarrer une énergie renouvelable. Je pense donc que cela fait beaucoup pour le secteur des énergies renouvelables.

