Le PDG de la Formule 1 répond aux critiques de Sebastian Vettel en matière de durabilité

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a répondu aux critiques de Sebastian Vettel selon lesquelles le sport ne fait pas assez pour améliorer sa durabilité.

Le quadruple champion du monde s’est fait de plus en plus entendre sur le sujet des références vertes du sport ces dernières années et, bien qu’il comprenne pourquoi certaines personnes pourraient le considérer comme un « hypocrite » compte tenu du nombre de voyages internationaux impliqués dans sa carrière, le L’allemand s’est donné pour mission de faire la différence là où il le peut dans ce domaine.

Le conducteur d’Aston Martin a passé du temps entre le double en Autriche en aidant à construire un «hôtel à abeilles» avec des écoliers de la région.

Quinze jours plus tard, il a été vu en train d’enseigner à une classe d’élèves d’écoles primaires anglaises comment les gens peuvent devenir plus respectueux de l’environnement, dans la perspective du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il a également été applaudi en aidant à organiser un ramassage de déchets après la fin de la course à Silverstone, dans le but de rassembler les gens et de réduire la quantité de déchets laissés à la fin des week-ends de Grand Prix.

Interrogé sur les points de vue de Vettel, le directeur général de la Formule 1 a répliqué en disant que le sport mettait de plus en plus l’accent sur la façon dont il pouvait être plus respectueux de la planète.

« Il n’est pas nécessaire de répondre [to Vettel] parce que je pense que ce que nous faisons est ce qu’il est juste de faire », a déclaré Domenicali à Channel 4.

«Et ce que j’aime, c’est le stimulus de toujours faire quelque chose de plus. Mais c’est notre attitude, c’est ce qu’est la Formule 1 aussi quand on parle de cette valeur.

“C’est formidable que nous ayons des pilotes qui comprennent qu’il y a quelque chose de plus en plus du sport automobile qu’ils doivent faire, mais la Formule 1 est vraiment pleinement impliquée dans ce projet.”

Vous vous demandez ce que Seb a fait après la course d’aujourd’hui ? Lors d’un événement qu’il a organisé, il s’est réuni avec un groupe de fans pour ramasser les déchets dans les tribunes ! Un geste incroyable de la part de Seb qui, une fois de plus, prend des mesures pour sensibiliser et pas seulement des mots. pic.twitter.com/rbhwRd6RmI – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 18 juillet 2021

Les groupes motopropulseurs de la saison prochaine introduiront un carburant « E10 », où 10 % du mélange de carburants dans le moteur à combustion seront durables, et Domenicali dit qu’il existe des plans futurs en place pour réduire l’empreinte carbone globale de la Formule 1 dans les années à venir.

Alors que certaines initiatives durables ont déjà été annoncées par le sport, le PDG de F1 a laissé entendre que d’autres mesures sont en cours pour ajouter à ce qui a déjà été fait.

“Nous parlons d’un changement de jeu en ce qui concerne le monde, la relation avec le carburant durable qui fera partie du projet à l’avenir”, a-t-il expliqué.

“Nous allons bientôt en parler, et nous avons déjà des plans, pour parler de l’utilisation du plastique ici, et vous voyez ce que nous avons déclaré officiellement en termes de comment nous pouvons être efficaces également en travaillant avec l’événement du promoteur ici.

“Nous prenons donc cela très au sérieux et je pense que la Formule 1 en tant que plate-forme sportive fait vraiment quelque chose d’incroyable, et nous en sommes vraiment fiers.”