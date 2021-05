Le PDG de la Formule E ne vise actuellement pas à partager les week-ends avec la F1

Le PDG de la Formule E, Jamie Reigle, a déclaré que cela ne faisait pas partie de sa vision pour la série de courir selon le même calendrier que la Formule 1.

La Formule E a utilisé le tracé complet du Grand Prix de Monaco pour la première fois il y a plusieurs semaines, et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, s’est précédemment prononcé en faveur de la F1 et de la FE partageant les mêmes week-ends de course à certains moments de la saison.

Jean-Eric Vergne, ancien pilote de Toro Rosso et double champion de Formule E, estime que sa série actuelle ne peut rivaliser avec la F1, mais il a été impressionné par la croissance et le respect de la série 100% électrique.

Bien que la Formule E cherche à utiliser les configurations de Formule 1 à l’avenir, Reigle ne pense pas qu’ils doivent être sur la facture de soutien de la F1 pour le moment.

“Je ne verrais pas cela comme faisant partie d’une stratégie ou d’une direction que nous cherchons nécessairement à prendre”, a-t-il déclaré à . à l’EPrix de Monaco.

«Mon point de vue a toujours été: si nous pouvons développer la Formule E d’une manière qui signifie que c’est une course vraiment compétitive, c’est un spectacle sportif vraiment convaincant, il y a beaucoup de place pour la Formule E et la Formule 1.

«Il y aura des fans qui aimeront les deux, il y aura des fans qui se pencheront sur l’un ou l’autre – et ce n’est pas grave.

«Notre travail est de développer notre base de fans et si un fan de Formule 1 vient parce qu’il aime la course et aime le produit distinctif, je pense que c’est une bonne chose.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin d’être sur une piste de Formule 1 pour faire ça, cependant.”

Moins de QUATRE semaines avant que nous ne courions à nouveau au Mexique 🇲🇽 Les mains levées si vous avez hâte de voir les voitures repartir sur la bonne voie 🙋 pic.twitter.com/H7axUVLGI8 – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 27 mai 2021

Reigle a admis qu’il y aurait certains avantages à ce que les deux séries s’alignent sur les mêmes sites pendant un week-end de course, y compris la visibilité de la marque auprès d’un public plus large et des implications économiques, mais a évoqué son désir de garder la Formule E sur sa propre voie et partager la vedette avec la F1, plutôt que de rivaliser dans son ombre.

«Quand vous regardez si nous devrions courir en parallèle ou aux côtés de la Formule 1: il y a un argument d’efficacité à ce sujet, n’est-ce pas? Il y a une piste déjà construite, par exemple, donc il y a un point de rentabilité », a poursuivi Reigle.

«Il y a un alignement avec, peut-être, certains des fabricants ayant une certaine exposition à un public plus large. Mais à mon avis, la Formule E est spéciale en raison de ces points de distinction. Et nous devrions redoubler d’efforts et nous pencher vraiment sur eux. Et si nous continuons à le faire, nous serons en pleine forme. »

