Le PDG de la société confirme que le OnePlus 10 utilisera le processeur Snapdragon 8 Gen 1 | La technologie

Même si cela avait déjà fuité sous forme de rumeurs, nous avons maintenant une confirmation officielle : OnePlus parie également sur le SoC de référence de Qualcomm.

Au fil des ans, OnePlus est devenu l’une des marques de smartphones les plus populaires.

Et il veut continuer à l’être en 2022, en pariant du bon côté. Votre PDG Pierre Lau a confirmé sur le réseau social chinois Weibo, via Android Central, que Les prochains téléphones OnePlus seront équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 1.

il n’a pas mentionné OnePlus 10 ou OnePlus 10 Pro, mais on suppose que ce seront les prochains smartphones de la société, avec une date de présentation pour mars ou avril.

Ce smartphone 5G haut de gamme est doté d’un processeur Snapdragon 888, le meilleur de Qualcomm en ce moment. De plus, il dispose d’un écran AMOLED à 120Hz.

Comme vous le savez probablement déjà, Qualcomm a décidé de changer la nomenclature de ses processeurs, pour 2022.

Ils n’ont plus trois figurines, style Snapdragon 875, mais auront désormais le slogan Gen 1, Gen 2, etc. Le premier est le Snapdragon 8 Gen 1.

Notre collègue Alejandro Alcolea était à Hawaï il y a quelques jours pour assister à la présentation en direct du processeur, et il a pu le tester de première main :

Snapdragon 8 Gen 1 Il a une fréquence de 3 GHz avec des cœurs Cortex X2 et une architecture 64 bits. Prend en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 cadencé à 3 200 MHz et est construit sur une lithographie de 4 nanomètres.

Ce nouveau processeur promet de révolutionner les caméras mobiles, avec des améliorations telles que Vidéo bokeh améliorée, triple photo et vidéo en même temps, et panoramas sans déplacer votre téléphone.

Les OnePlus 10 Pro il a fuité en images il y a quelques semaines, et il a surpris tout le monde par ses énormes caméras arrière.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Certaines de ses spécifications ont également été divulguées. En plus du Snapdragon 8 Gen 1 déjà confirmé, il montera 8 Go ou 12 Go de mémoire RAM, avec 128 Go ou 256 Go de stockage.

Pourrait avoir un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La section de la caméra serait composée de un capteur principal de 48 mégapixels suivi d’un capteur secondaire ultra grand angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale devrait être de 32 mégapixels.

Il faudra encore attendre un peu le lancement officiel, qui aura peut-être lieu au MWC 2022, ou au printemps.