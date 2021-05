Le PDG de l’AP évalue s’ils savaient que le Hamas était dans leur immeuble à Gaza – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont détruit un bâtiment qui, selon elles, contenait une opération de renseignement militaire du Hamas.

Il contenait également des bureaux pour l’Associated Press et Al Jazeera, entre autres médias.

Avant de toucher le bâtiment, les FDI ont averti les médias et les autres personnes présentes dans le bâtiment de sortir avant de démolir le bâtiment.

Certains médias ont été contrariés qu’Israël ait enlevé le bâtiment. Mais comme nous l’avons noté, comment les médias pourraient-ils ne pas savoir que le Hamas avait une opération en cours dans le bâtiment, s’ils partageaient le bâtiment avec eux? Quelle est leur explication à cela?

Maintenant, l’AP répond à tout cela et dit dans un communiqué qu’ils sont «choqués et horrifiés» qu’Israël vise leur bâtiment. Leur PDG affirme également qu’ils n’avaient aucune idée que le Hamas était dans le bâtiment, même si l’AP est là depuis des années.

Nous sommes choqués et horrifiés que l’armée israélienne cible et détruise le bâtiment abritant le bureau de l’AP et d’autres agences de presse à Gaza. Ils connaissaient depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes étaient là. Nous avons reçu un avertissement indiquant que le bâtiment serait touché.

Le gouvernement israélien a déclaré que le bâtiment contenait des ressources de renseignement militaire du Hamas. Nous avons appelé le gouvernement israélien à présenter des preuves. Le bureau d’AP est dans ce bâtiment depuis 15 ans. Nous n’avons eu aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment ou actif dans le bâtiment. C’est quelque chose que nous vérifions activement au mieux de nos capacités. Nous ne mettrions jamais sciemment nos journalistes en danger.

Cette grève est une évolution incroyablement inquiétante. Nous avons évité de justesse une terrible perte de vies. Une douzaine de journalistes et de pigistes de l’AP se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et, heureusement, nous avons pu les évacuer à temps.

Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui.