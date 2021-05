Le PDG de Liverpool, Billy Hogan, rencontrera le groupe de supporters des Reds Spirit of Shankly au milieu des retombées de la Super League européenne

Le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, devrait s’asseoir avec le groupe de fans des Reds Spirit of Shankly cette semaine.

L’implication des champions d’Angleterre 2019/20 dans l’échec de la Super League européenne a entraîné une violente réaction de la part des supporters au cours des deux dernières semaines.

.

Une section de fans de Liverpool veut que Fenway Sports Group vende le club

Les Reds étaient l’un des six clubs de Premier League qui avaient l’intention de rejoindre la ligue séparatiste, qui s’est effondrée après seulement 48 heures après son annonce.

Spirit of Shankly a mené un sondage pour voir si ses membres souhaiteraient avoir une relation de travail avec les propriétaires du club, Fenway Sports Group.

Le résultat a montré que 89% des fans seraient en faveur d’être représentés au conseil d’administration de Liverpool.

Cela a conduit à une rencontre avec Hogan, qui aura lieu mardi.

Une déclaration de Spirit of Shankly disait: «À la suite du résultat de notre enquête et du mandat des membres de s’engager avec le LFC pour demander un accord de reconnaissance formel et une représentation de Spirit of Shankly au niveau du conseil, nous avons une réunion avec le directeur général Billy Hogan et les représentants du club le mardi 4 mai 2021.

«C’est une première étape encourageante alors que le club tente de restaurer la foi des supporters et le besoin d’un changement positif.»

.

Le match de Liverpool contre Manchester United dimanche a été reporté en raison de manifestations à Old Trafford

Répondant au groupe, Hogan a écrit: «Il est positif que SOS ait choisi de se réengager avec le club car cela permettra aux conversations nécessaires d’avoir lieu, pour que les points de vue soient diffusés et, espérons-le, pour trouver des solutions viables. dans le meilleur intérêt du club. »

À la suite du fiasco de la Super League européenne, les fans de Liverpool ont laissé des banderoles autour d’Anfield appelant Fenway Sports Group à quitter le club.

L’affrontement des Reds en Premier League contre Manchester United, qui était également impliqué dans la Super League européenne, a été annulé dimanche en raison de manifestations de fans à Old Trafford.

Pendant ce temps, les fans d’Arsenal et de Tottenham ont également organisé des manifestations sur leurs terrains respectifs pour condamner les actions de leurs propriétaires en essayant de rejoindre la ligue controversée.