Le PDG de longue date de Sony Music Australia démissionne au milieu d’allégations toxiques sur le lieu de travail

À la suite d’un certain nombre d’allégations toxiques sur le lieu de travail d’employés actuels et anciens, le PDG de Sony Music Australia, Denis Handlin, a démissionné après plus d’un demi-siècle avec l’entreprise.

Le départ de Denis Handlin – qui est devenu PDG de Sony Music Australia en 1984 et s’est concentré exclusivement sur les opérations en Océanie au début de 2020 – a été révélé dans un e-mail diffusé en interne du directeur de Sony Music, Rob Stringer. Au moment de la publication de cet article, Handlin ne semblait pas avoir évoqué publiquement les circonstances entourant sa sortie – bien que le natif de Brisbane dans un e-mail aux membres de l’équipe ait déclaré que ses 51 ans avec SME avaient été un « honneur ».

“Je vous écris pour vous informer que Denis Handlin quittera Sony Music Entertainment après plus de 50 ans dans l’entreprise, avec effet immédiat”, lit-on dans l’e-mail que Rob Stringer a écrit aux employés de SME Australia aujourd’hui. « Il est temps de changer de direction et je ferai d’autres annonces concernant la nouvelle direction de nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande en temps voulu.

«Mon équipe et moi parlerons plus en détail de ce processus à vos chefs d’équipe respectifs tout au long de la semaine, mais à ce stade, je voulais informer tout le monde de cette nouvelle en même temps. Nous tenons à remercier Denis pour sa contribution extraordinaire à la société et à ses artistes au cours de sa longue carrière dans l’industrie musicale australienne et néo-zélandaise », conclut le message.

Et bien que Stringer n’ait pas expliqué les raisons du départ brutal de l’homme de 70 ans, il convient de mentionner que le développement arrive un peu plus de deux mois après que le vice-président de la musique commerciale de Sony Music Australia, Tony Glover, a été licencié à la suite d’intimidation et allégations de harcèlement; les supérieurs de l’entreprise ont engagé un avocat externe pour enquêter sur les allégations, ce que Glover a nié.

Plus récemment, un éventail d’autres employés de SME Australia ont porté des allégations de harcèlement sexuel et de conduite inappropriée, selon le Sydney Morning Herald et le Sun-Herald, ce qui a déclenché une autre enquête de la part des dirigeants américains de Sony Music. Il convient de souligner, cependant, que ces nouvelles réclamations ne sont pas liées à Glover, et il ne semble pas que le personnel ait accusé Denis Handlin lui-même d’inconduite.

12 membres actuels et anciens de l’équipe de Sony Music Australia ont parlé au Sydney Morning Herald de l’inconduite présumée, notamment du licenciement de femmes enceintes et de nouvelles mères avant de renommer et de remplacer leurs postes. D’autres membres de l’équipe ont décrit des épisodes de harcèlement sexuel présumé au travail, et une multitude d’anciens employés ont parlé de ces allégations et de plaintes similaires avec The Guardian, beaucoup ayant déclaré que les plaintes RH internes (par opposition aux plaintes déposées au siège de SME à New York) n’a pas réussi à produire un changement significatif ou une action disciplinaire.

Mais comme les allégations d’inconduite rapportées par le Sydney Morning Herald, aucune de ces allégations ne concernait un comportement directement de Handlin. Fait intéressant, cependant, une source anonyme a précisé que le bureau principal des PME à New York était au courant des plaintes pour inconduite et culture au travail depuis «au moins le milieu des années 90».

Sur ce front, Sony Music a fait appel à un conseil externe pour enquêter sur ces nouvelles allégations, a révélé un mémo diffusé en interne. La semaine dernière, la Recording Academy a décidé de garder ses audiences d’arbitrage avec la PDG de courte durée Deborah Dugan privées, et l’ancien chef de la République Charlie Walk a reçu 1,7 million de dollars lors de sa sortie d’UMG à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui, selon des documents juridiques. Mai.