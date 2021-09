Le PDG de L’Oréal USA, Beauty Execs honoré par CEW – WWD

Les Women Leadership Awards du CEW ont pris un tournant axé sur le contenu dans leur deuxième itération numérique.

Les Women’s Leadership Awards annuels ont eu lieu virtuellement jeudi, à la suite des remarques de la présidente du CEW, Jill Scalamandre, et du directeur général de P&G Beauty, Alex Keith, le premier lauréat à s’être présenté.

Le prix Corporate Empowerment for Women (CEW) a été décerné à Stéphane Rinderknech, président-directeur général de L’Oréal USA.

Sous la direction de Rinderknech, la filiale américaine du plus grand fabricant de produits de beauté au monde a obtenu le plus haut niveau d’équité entre les sexes, a noté la présidente du CEW, Carlotta Jacobson.

Comme indiqué précédemment par WWD, la main-d’œuvre de L’Oréal USA est composée à plus de 70 % de femmes, et elle est récemment devenue la première entreprise à recevoir la certification EdgePlus, qui quantifie l’équité intersectionnelle.

« Tant de choses ont changé, mais je pense que peu de choses ont changé de manière importante. Une chose qui ne changera jamais est l’engagement de L’Oréal envers les femmes, et apporter l’équité et l’équilibre entre les sexes à chaque coin de notre organisation. A quoi ressemble le progrès, qu’entend-on par là ? Nous visons à donner le meilleur exemple à notre industrie, comme des postes de direction clés, et cela signifie que les femmes sont payées équitablement », a déclaré Rinderknech.

La prochaine à être honorée était Madonna Badger, qui a remporté le Lifetime Achievement Award de l’organisation.

« Après avoir subi une perte inimaginable, elle a consacré sa vie à la façon dont les femmes sont représentées par ses clients. La campagne Women, Not Objects de Madonna a transformé la façon dont les femmes sont représentées dans la publicité », a déclaré Jacobson.

Entre les vidéos des travaux passés et présents de Badger, la directrice de la publicité a déclaré que ses tragédies personnelles l’avaient inspirée à influer sur le changement dans la publicité et dans le monde.

“Je voulais faire un travail qui changerait le monde, je voulais faire quelque chose qui déclenche le changement”, a déclaré Badger. « David Ogilvy a dit un jour que la publicité n’était mauvaise que lorsqu’elle faisait des choses mauvaises. J’étais content de pouvoir trouver un travail qui compte et qui pousse les gens à voir le monde différemment. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde.

Ensuite, les récipiendaires du prix d’excellence ont été honorés, d’abord avec une vidéo de l’ancienne rédactrice en chef d’Allure, Linda Wells.

En acceptant son prix, Monica Arnaudo, directrice du merchandising chez Ulta Beauty, a qualifié son travail pour le détaillant de « l’apogée de ma carrière ».

“Ce que j’aime le plus dans notre industrie, c’est l’opportunité d’avoir un impact chaque jour avec les invités et les membres de l’équipe pour apporter de la joie, de la confiance, de l’inclusivité, de la gentillesse et des possibilités infinies”, a-t-elle déclaré.

Partageant ses sentiments, la récipiendaire Gail Boyé, dont le travail d’entreprise à Shiseido a été activé à dessein. « Faire partie de Shiseido m’a vraiment permis de participer à des missions significatives et ayant un impact, de la durabilité aux formulations propres et, finalement, à la création d’innovations en matière de beauté pour un monde meilleur. »

Lela Coffey, vice-présidente des soins capillaires et de la beauté multiculturelle chez P&G Beauty, a également ajouté l’importance de l’impact de l’industrie. “Cette industrie établit les normes et les normes et le ton pour tant d’autres”, a-t-elle déclaré. « Il est de notre responsabilité de nous assurer que nous l’inclinons vers le positif et que nous créons du bien pour tous. »

Plus encourageante que jamais, Cara Sabin, PDG de Sundial Brands, a également lancé un appel à l’action. “L’industrie ne s’est pas toujours sentie inclusive ou accueillante pour les Noirs comme moi, alors cela ressemble à un moment de boucle”, a-t-elle déclaré. « Les grandes entreprises, les groupes de capital-investissement, les détaillants, accélèrent votre soutien et votre investissement dans les marques appartenant à des Noirs. »

Un autre récipiendaire a décrit leur honneur comme un cercle complet. “Les gens ne voulaient pas porter de crème solaire en 2003 et les ingrédients n’étaient pas propres”, a déclaré Holly Thaggard, fondatrice de Supergoop ! « Je suis devenu obsédé par la création d’une catégorie qui n’existait pas. Je savais que je pouvais me tailler une place dans cette industrie incroyable, et ma présence là-bas aujourd’hui est la preuve que c’est arrivé », a-t-elle déclaré.

Lisa Sequino, cadre dans le domaine cosmétique, a également remercié sa famille et ses « mentors incroyables » de l’avoir guidée par l’exemple.

Racontant son propre voyage dans la beauté, JuE Wong, PDG d’Olaplex, a trouvé le moyen de diriger une grande marque de soins capillaires après son passage en tant que commerçante. “J’espère que mon voyage est une source d’inspiration pour tous ceux qui, lorsque la vie vous lance une courbe, la voient comme une opportunité”, a-t-elle déclaré.

Après une session de réseautage et une séance de questions-réponses avec Julia Haart d’Elite World Group, l’organisation a honoré ses lauréats des leaders émergents, qui comprenaient Muffy Clince, directrice des marques émergentes, Ulta Beauty ; Monique Davis, vice-présidente, innovation locale et culturelle, The Estée Lauder Cos.; Erin Goldson, chef de marque, Dove, engagement de marque principale et innovation capillaire, Unilever ; Cara Kamenev, vice-présidente de l’engagement de la marque, L’Oréal Paris ; Linette Kim, vice-présidente, engagement des consommateurs, Bliss ; Ashley Kuhn, Ph.D., directrice, approvisionnement responsable, achats mondiaux de produits de beauté, P&G Beauty ; et Jennifer Lucchese, vice-présidente du merchandising et des soins capillaires chez Sephora.

