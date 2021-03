Le PDG de Lululemon dit que Sweatlife ne se terminera pas de sitôt – WWD

Lululemon Athletica continue de bénéficier du boom des vêtements de sport et de l’accent prolongé mis sur le confort lorsque les consommateurs travaillent à domicile.

La société de vêtements et d’accessoires de sport basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a révélé mardi ses résultats du quatrième trimestre et de l’année complète après la fermeture du marché, améliorant ses revenus et enregistrant un bénéfice de 588 millions de dollars pour l’année.

«Je suis fier de la façon dont nous avons navigué au cours de l’année écoulée et avons offert nos services à nos employés, invités et actionnaires», a déclaré Calvin McDonald, directeur général de l’entreprise, dans un communiqué. «Notre croissance continue démontre la force de Lululemon – avant, pendant et pendant que la pandémie s’apaise. Nous sommes encore au début de notre croissance, alimentés par des innovations passionnantes qui créent encore plus d’opportunités pour l’avenir. Tous les membres de l’équipe dirigeante ont tant de gratitude pour nos équipes et leur agilité en ces temps sans précédent. »

Pour la période de trois mois terminée le 31 janvier, les revenus totaux de l’entreprise ont augmenté de 24% à 1,7 milliard de dollars, contre près de 1,4 milliard de dollars à la même période l’an dernier. Les revenus nets ont augmenté de 24% en Amérique du Nord et de 47% à l’international. Les ventes totales comparables ont augmenté de 21 pour cent au cours du trimestre, d’une année à l’autre, tandis que les revenus nets directs aux consommateurs ont bondi de 94 pour cent au cours de la même période. La société a ainsi réalisé près de 330 millions de dollars au cours du trimestre, contre 298 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Pour l’année, les revenus totaux ont augmenté de 11 pour cent à 4,4 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Les revenus nets directs aux consommateurs ont augmenté de 101% pour l’année, tandis que les revenus nets ont augmenté de 8% en Amérique du Nord et de 31% à l’international, d’une année à l’autre. Pendant ce temps, les vents contraires persistaient dans les magasins, dont beaucoup étaient fermés une partie de l’année. Les revenus nets des magasins gérés par l’entreprise ont chuté de 34% pour l’année. Les marges d’exploitation ont également diminué pour le trimestre – 330 points de base – à 26,5%. Pourtant, la société a enregistré 588 millions de dollars pour l’ensemble de 2020, un peu moins que les 645 millions de dollars de l’année précédente.

La société a généré 170 millions de dollars de revenus (dépassant ses 150 millions de dollars) au cours de l’année grâce à Mirror, le système de conditionnement physique à domicile qu’elle a acheté en juin 2020 pour 500 millions de dollars.

Lululemon a terminé 2020 avec 1,2 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie. Le détaillant s’attend désormais à un chiffre d’affaires net compris entre 1,1 et 1,13 milliard de dollars pour le trimestre en cours, avec un bénéfice dilué par action compris entre 0,81 et 0,85 $. Pour l’année, la société prévoit que les revenus nets seront de l’ordre de 5,55 milliards de dollars à 5,65 milliards de dollars, avec un bénéfice dilué par action compris entre 6,10 et 6,25 dollars pour l’année.

«Les tendances qui existaient avant la pandémie ne sont que plus importantes maintenant et ne se poursuivront qu’après la pandémie», a déclaré McDonald aux analystes lors de la conférence téléphonique de mardi après-midi. «Les gens voudront toujours transpirer et rester actifs.»

Lululemon a plus que doublé son activité de commerce électronique pendant la pandémie. Mais il prévoit toujours de poursuivre des magasins physiques, ouvrant entre 40 et 50 emplacements dans le monde au cours de l’exercice 2021. McDonald a déclaré qu’environ 15 à 20 de ces magasins se trouveraient en Chine continentale, une opportunité de croissance majeure pour l’entreprise, malgré le tempête politique actuelle dans la région sur le coton du Xinjiang.

«La Chine est à la hauteur de ceux [other] opportunités pour nous d’investir. Nous continuons d’investir dans ce marché », a déclaré McDonald. «Je suis enthousiasmé par nos activités internationales sur tous les marchés.

«Nous avons un certain nombre de clients qui n’interagissent avec nous que dans nos magasins et nous nous efforçons de nous réengager avec eux», a-t-il ajouté.

Les actions de la société, qui ont clôturé en hausse de 0,29% à 317,09 $ mardi, sont en hausse de plus de 67% d’une année sur l’autre.