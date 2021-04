Le PDG de l’unité de conduite autonome Alphabet Waymo démissionne

Le PDG de Waymo, John Krafcik, parle lors d’un dévoilement de la voiture autonome Jaguar I-PACE par Waymo dans le quartier de Manhattan à New York City, États-Unis

Le chef de l’unité de conduite autonome d’Alphabet Inc., Waymo, a déclaré vendredi qu’il démissionnait de ses fonctions de directeur général et serait remplacé par deux cadres.

John Krafcik, un dirigeant de longue date de l’industrie automobile qui a dirigé Waymo pendant plus de cinq ans, restera en tant que conseiller, a déclaré la société.

«C’est un choix que John a fait après une longue et fructueuse carrière dans l’industrie automobile», a déclaré Waymo dans un communiqué.

Dmitri Dolgov, l’un des fondateurs du projet de voiture autonome de Google et Tekedra Mawakana, qui était le chef de l’exploitation de Waymo et a travaillé dans un certain nombre de sociétés de technologie, serviront de co-PDG, a déclaré la société.

«Nous nous engageons à travailler à vos côtés pour construire, déployer et commercialiser le pilote Waymo», ont déclaré les co-PDG dans le communiqué.

Waymo, qui a été formé en 2009 dans le cadre d’un projet au sein de l’unité Google d’Alphabet, est largement considéré comme le leader du développement de la technologie de conduite autonome. Mais Waymo est encore à des années de créer des entreprises à grande échelle, tandis que son rival Tesla Inc vend son système de conduite semi-automatisé.