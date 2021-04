Le PDG de Macy’s paie 11 millions de dollars – WWD

La rémunération de Jeff Gennette a augmenté de 7,5% pour s’établir à 11,1 millions de dollars l’année dernière, alors que le directeur général dirigeait Macy’s Inc. à travers la crise des coronavirus.

Le salaire de Gennette est tombé à 975 000 $ contre 1,3 million de dollars l’année précédente car le PDG n’a pas reçu de rémunération à partir du 1er avril 2020 et pendant «la durée de la crise» tandis que d’autres hauts dirigeants du détaillant ont vu leur salaire diminuer. Macy’s a repris son programme normal de rémunération à la fin juin.

La baisse du salaire de Gennette a été dépassée par des augmentations des attributions d’actions évaluées à 7 millions de dollars et des primes de rendement totalisant 2,8 millions de dollars. Gennette pourrait ne pas réaliser la pleine valeur des attributions d’actions étant donné les calendriers d’acquisition et les fluctuations du cours des actions.

Et selon la procuration, Gennette a remporté beaucoup moins que son salaire sur papier alors qu’il était également loin d’être le titan des affaires le mieux payé.

Macy’s a noté: «Semler Brossy, le consultant en rémunération du comité CMD, a effectué un examen du marché et a déterminé que la rémunération totale cible de notre PDG de 10 760 000 $ était placée sous la médiane du groupe de pairs au 42e centile.

« Monsieur. La rémunération réalisée par Gennette chaque année dépend largement des résultats de performance », a déclaré Macy’s dans la procuration. «En 2020, la rémunération réalisée par M. Gennette était de 3 737 500 $, soit environ 35% de sa rémunération cible. Il s’agissait d’un versement supérieur à l’objectif pour le plan d’intéressement annuel et d’un versement nul dans le plan de rendement à long terme.

Quoi qu’il en soit, c’est un gros salaire – et un gros travail. Macy’s a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards de dollars l’année dernière et dans sa déclaration de procuration avec la Securities and Exchange Commission, qui comprenait les informations sur la rémunération, s’est présenté comme «un détaillant omnicanal dirigé par le numérique».

