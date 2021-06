Le PDG de McLaren, Zak Brown, participera à la course GT4 à Zandvoort

Le PDG de McLaren, Zak Brown, reprend le volant pour participer à la série européenne GT4 à la mi-juin.

Brown pilotera une McLaren 570S pour United Autosports – une équipe qu’il a cofondée et copropriétaire – autour de Zandvoort du 18 au 20 juin, ce qui coïncide avec le Grand Prix de France au Paul Ricard le même week-end et est susceptible de signifier Brown n’assistera pas à la course.

L’homme de 49 ans a concouru dans une myriade de disciplines de sport automobile, participant principalement à des courses historiques ces dernières années, mais a déjà couru à temps plein dans plusieurs séries de voitures de sport et de GT, aux côtés de monoplaces en F3 britannique et en Indy Lights en son début de carrière.

Brown courra aux côtés du co-fondateur de United Autosports Richard Dean à Zandvoort lors de la troisième manche de la série européenne GT4, ce qui signifie que United aura trois voitures sur le terrain au cours du week-end de course.

“Je suis tellement excité de reprendre le volant d’une voiture de course à Zandvoort”, a déclaré Brown dans un communiqué de United Autosports.

« J’ai fait des essais avec l’équipe dans notre McLaren à quelques reprises maintenant et je suis tellement prêt à me rendre à Zandvoort pour voir ce que nous pouvons faire.

“Ce sera agréable de revenir aux courses modernes, après m’être concentré sur mes courses historiques ces dernières années… et j’ai hâte de revenir sur la bonne voie.”

Son coéquipier Dean a ajouté : « Cela fait longtemps que je n’ai pas piloté une voiture actuelle de United Autosports, donc j’ai vraiment hâte de piloter la McLaren GT4.

« Zak et moi n’avons vraiment participé qu’à des événements historiques au cours des dernières années, mais nous avons eu beaucoup de succès, réussissant pas mal de podiums ensemble au cours des dernières années. Je suis ravi de participer à l’événement GT4 à Zandvoort, c’est l’un des grands sites d’Europe.

Zandvoort devrait accueillir sa première course de Formule 1 depuis 1985 plus tard dans la saison, le directeur sportif de la course, Jan Lammers, révélant récemment qu’ils prévoyaient d’accueillir une foule de 105 000 fans au Grand Prix des Pays-Bas en septembre, si le Covid -19 situation le permet.

Les règles obligatoires sur le port du masque devraient être assouplies aux Pays-Bas d’ici début septembre, ce qui ouvrirait la voie à la participation des fans et créerait ce qui devrait être un retour aux sources bruyant pour Max Verstappen, lors de ce qui serait sa toute première course à domicile en Formule 1.

