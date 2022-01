Le PDG de McLaren, Zak Brown, « serait surpris » si une équipe dominait la F1 en 2022

Le PDG de McLaren, Zak Brown, pense qu’il serait surprenant qu’une équipe vole une marche sur le reste du terrain en 2022 et domine la saison.

Les deux derniers changements apportés à la réglementation des voitures de masse ont vu des équipes sortir du lot et être initialement loin devant le peloton – le double diffuseur de Brawn leur donnant un avantage et permettant à Jenson Button de remporter six des sept premières courses sur sa route vers le titre en 2009.

Cela s’est poursuivi lorsque les voitures ont à nouveau changé pour l’ère hybride turbo en 2014, avec Mercedes établissant la plate-forme pour leurs années de domination avec la voiture hors du commun pendant plusieurs années consécutives.

Quand on se rend compte que cela fait maintenant une DÉCENNIE depuis la campagne 2012 #f1 pic.twitter.com/HO1OMELsEV – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er janvier 2022

Les prochains changements à venir pour 2022, cependant, ont été conçus dans l’intention de permettre aux équipes d’exploiter moins de paramètres, le patron technique de la FIA, Nikolas Tombazis, espérant que le peloton sera fermé et couvert de 1,5 seconde par tour la saison prochaine.

Ross Brawn a souligné que la Formule 1 restera une méritocratie avec une autonomie de conception au lieu d’être une série « spécifique » comme IndyCar, et le patron de McLaren, Brown, pense qu’il y aura des « surprises » – mais une équipe dominante ne devrait pas en faire partie.

« Je serais très surpris si nous voyions une saison ennuyeuse l’année prochaine avec les nouvelles voitures », a déclaré Brown, cité par Motorsport-Total.

« Vous verrez des gagnants, des perdants et des surprises [but] Je serais surpris s’il y avait de la domination.

La lutte pour le titre 2021 a été disputée entre deux équipes et deux pilotes en tête du peloton avec un écart important par rapport au reste derrière eux.

Max Verstappen lui-même a déclaré qu’il espérait voir un combat pour le titre plus ouvert l’année prochaine avec plusieurs pilotes et équipes impliqués, et Brown a fait écho à ce sentiment.

Quatre pilotes ont eu une chance de remporter le championnat du monde lors de la finale de la saison 2010 et le patron de McLaren espère voir une répétition de cela la prochaine fois.

« J’espère que l’année prochaine nous irons à Abu Dhabi et qu’il y a encore trois ou quatre voitures qui se battent pour le championnat du monde », a déclaré Brown. « C’est le but ultime.

« Je pense que l’année dernière a été spectaculaire à l’avant et à l’arrière de la grille. Et j’espère que ce que nous voyons maintenant, avec les nouveaux designs de voitures et le nouveau package aérodynamique, n’est qu’un avant-goût des choses à venir.