Le PDG de Microsoft présente une vision post-pandémique du travail – y compris un nouveau concept de métaverse

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella. (Photo de fichier .)

Le président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a décrit le rôle de son entreprise dans une nouvelle économie et une nouvelle société transformées par la pandémie dans un discours liminaire mardi lançant la conférence virtuelle des développeurs Ignite 2021 de Microsoft.

Nadella a présenté une vision selon laquelle les nouvelles offres de Microsoft en matière d’IA, de cloud, de sécurité et ses applications de productivité permettent aux utilisateurs de modifier simultanément des documents cryptés, même s’ils travaillent dans différentes entreprises ; pour créer des applications spécialisées et exploiter des modèles d’IA même si les gens ne sont pas des codeurs ; et pour créer des environnements virtuels et des avatars qui visent à restaurer le sentiment de connexion humaine avant la pandémie, même si les gens continuent de travailler à distance.

« À l’avenir, chaque processus commercial sera collaboratif, alimenté par les données et l’IA, et fera le pont entre les mondes numérique et physique », a déclaré Nadella dans une vidéo préenregistrée.

Lorsque Nadella est devenu PDG de Microsoft en 2014, il a parlé sans relâche de la transformation de Microsoft en une entreprise « mobile d’abord, cloud d’abord ». Mais pour montrer à quel point le paysage commercial a été modifié, d’abord par l’adoption généralisée de la technologie cloud ainsi que des smartphones et des appareils mobiles, puis par COVID, Nadella a articulé une nouvelle vision mardi.

« Fondamentalement, nous passons d’une ère mobile et cloud à une ère d’informatique omniprésente et d’intelligence ambiante, une ère qui connaîtra plus de numérisation au cours des 10 prochaines années que les 40 dernières », a-t-il déclaré, ajoutant que la conférence Ignite de cette année est dédié à « ce qui se passera au cours de la prochaine décennie ».

Microsoft déploie des dizaines de nouvelles offres de cloud, d’IA, de sécurité et de productivité lors de la conférence Ignite de cette année.

Jason Warmke (à gauche) et Ellyn Shook d’Accenture ont démontré lors de la conférence Ignite de mardi comment leur entreprise utilise Mesh for Microsoft Teams pour apporter de nouveaux avatars à la collaboration et aux réunions à distance.

Nadella a introduit un nouveau concept de « métaverse » pour Microsoft Teams – qui a hébergé des réunions à distance pour des centaines de millions de travailleurs pendant la pandémie – dans lequel les employés naviguent dans des environnements virtuels en tant qu’avatars. « Mesh for Teams » combine des « expériences holographiques partagées » avec des outils de communication existants tels que des réunions virtuelles, des discussions et des documents partagés.

Le nouveau modèle de « métavers » permet d’interagir avec le monde physique de nouvelles manières, a déclaré Nadella, même lorsque les travailleurs ne sont pas au même endroit. Par exemple, a-t-il déclaré, Azure Digital Twins permet aux équipes de travailler sur des équipements du monde physique dans un espace virtuel et Dynamics 365 Connected Spaces permet aux entreprises de surveiller et d’extraire des données des environnements physiques.

Les annonces de Microsoft concernant le métaverse interviennent moins d’une semaine après que Facebook a annoncé qu’il refaçonnerait sa société en une nouvelle organisation mère connue sous le nom de Meta et élargirait son champ d’action au-delà des médias sociaux pour développer des expériences liées au métaverse.

Nadella a également dévoilé un produit Microsoft 365 appelé Loop, qui, a-t-il dit, rassemble « le contenu, les commentaires, les discussions, les réactions et même les données de processus métier en direct, dans un nouveau canevas collaboratif ».

Il a également parlé d’Azure OpenAI Service, qui donne accès à des modèles d’IA pouvant résumer des passages et générer du contenu et du code.

Et Nadella a discuté d’une nouvelle version d’Azure Arc, qui vise à aider les clients à gérer les données et les applications dans des environnements hybrides et multi-cloud.

« Avec le recul, il ne fait aucun doute que la dernière année et demie a été le catalyseur d’un véritable changement structurel dans tous les secteurs, de l’adoption de la télésanté et des soins de santé, aux portefeuilles numériques dans les services financiers, au ramassage en bordure de rue, aux achats sans contact dans le commerce de détail et bien au-delà », a déclaré Nadella.