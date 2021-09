Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qualifie l’échec des discussions de TikTok de « la chose la plus étrange sur laquelle j’ai jamais travaillé »

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’entretient avec Kara Swisher lors de la conférence Code à Beverly Hills, Californie, le lundi 27 septembre 2021. (Photo d’Asa Mathat pour Vox Media.)

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a offert de nouveaux détails sur la tentative infructueuse de la société d’acquérir TikTok il y a un an dans le cadre d’une discussion plus large sur la stratégie de fusion et acquisition de la société lors d’une apparition lundi soir à la Code Conference.

“C’est la chose la plus étrange sur laquelle j’ai jamais travaillé”, a-t-il déclaré à la journaliste Kara Swisher, animatrice de l’événement, lorsqu’elle lui a demandé des détails.

C’était « la chose la plus étrange que j’aie jamais rapportée », a reconnu Swisher.

Microsoft était en pourparlers avec le propriétaire de TikTok, ByteDance, pour acquérir les opérations de l’application de vidéo sociale à succès aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que le président de l’époque, Donald Trump, menaçait d’interdire TikTok aux États-Unis pour des raisons de confidentialité et de sécurité. En fin de compte, TikTok a conclu un partenariat avec Oracle et Walmart qui a été suspendu par l’administration Biden plus tôt cette année.

Nadella a déclaré qu’il était important de comprendre que TikTok était initialement venu chez Microsoft, à la recherche d’un partenaire cloud et de sécurité qui pourrait aider l’entreprise à naviguer dans le champ de mines entre Pékin et Washington, DC

“C’est un peu comme ça que ça a commencé”, a déclaré Nadella. «Mais j’étais assez intrigué. Je dois dire que c’est une grande propriété. Évidemment, tout le monde a vu cette croissance et tout le reste, et je suppose que le reste appartient à l’histoire.

En fait, aujourd’hui encore, TikTok a déclaré qu’il atteignait 1 milliard d’utilisateurs par mois.

Swisher n’a pas laissé Nadella s’en tirer avec le balai “le reste appartient à l’histoire”, l’interrogeant sur ses discussions avec le président de l’époque, Donald Trump, dont la menace d’interdire TikTok a intensifié les efforts de ByteDance pour trouver un partenaire qui permettrait le succès social site vidéo de continuer à fonctionner dans le pays.

“Le président Trump, je pense qu’il avait en quelque sorte un point de vue particulier sur ce qu’il essayait de faire là-bas, puis il a simplement abandonné”, a déclaré Nadella. « Je veux dire, c’était intéressant. Il y a eu une période où j’ai senti que le [U.S. government] avaient un ensemble particulier d’exigences, puis elles ont tout simplement disparu.

Mais pourquoi exactement Microsoft a-t-il voulu acheter TikTok ?

Nadella a cité les investissements de l’entreprise dans la sécurité des enfants en ligne, les médias sociaux et la modération de contenu, ainsi que son travail dans la sécurité du cloud.

Il a dit qu’il y avait peu d’entreprises qui étaient à la hauteur du défi.

“Il y a la plate-forme cloud, il y a l’infrastructure de sécurité qui est très nécessaire, car si vous vous souvenez, au moins à ce moment-là, la conversation était une fourche complète de la base de code”, a-t-il déclaré. « Avons-nous les ingénieurs pour pouvoir reprendre une base de code et la sécuriser de manière continue ? Cela nécessitait des compétences, et en plus de cela, vous feriez mieux de savoir quelque chose sur la gestion des médias sociaux, que nous connaissons via Xbox Live ou LinkedIn.

Il a poursuivi : « C’était un produit intéressant, et la façon dont il a été conçu, très franchement, m’a beaucoup plus attiré, à moi et à Microsoft, la façon dont il s’agit de conception et d’IA. J’aime ça.”

Swisher n’a pas réussi à faire parler Nadella des discussions prétendument infructueuses de Microsoft pour acquérir l’application de chat Discord, ce que la société n’a pas confirmé publiquement.

« Qu’est-ce que Discord ? » plaisanta-t-il.

La conférence sur le code se déroule mercredi en personne à Beverly Hills, en Californie, et est diffusée en ligne.