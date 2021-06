Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, considère Bitcoin comme un outil compétitif pour les entreprises et voit le potentiel dans d’autres crypto-monnaies

Comparer

Dans une interview avec l’émission “fast money” de CNBC, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, voit un avenir radieux pour diverses crypto-monnaies, sans se limiter au Bitcoin, et dit qu’il y a une place pour toutes les crypto-monnaies.

L’éminent évangéliste du bitcoin a déclaré que différents actifs cryptographiques servaient à d’autres fins, mais que les devises nouvellement établies pourraient avoir besoin de temps pour reconnaître de telles distinctions.

Saylor a déclaré que les différents actifs cryptographiques servent à d’autres fins. Par exemple, il considère Bitcoin comme « une propriété numérique et une réserve de valeur, tandis que la blockchain Ethereum et l’éther cherchent à perturber la finance traditionnelle.

“Vous voudrez construire vos bâtiments sur une solide fondation en granit, c’est pourquoi le bitcoin est fait pour durer éternellement – une intégrité élevée, très durable. Ethereum tente de dématérialiser les échanges et l’establishment financier », a déclaré Saylor. “Je pense qu’à mesure que le marché commence à comprendre ces choses, il y a une place pour tout le monde.”

Saylor a déclaré que les investisseurs voient que Bitcoin est en hausse de 330% tandis que l’or est en hausse de 7%. Par conséquent, Bitcoin surperforme l’or en tant que couverture contre l’inflation d’un facteur 50.

En outre, il a précisé que se lancer beaucoup dans Bitcoin est ce que les investisseurs de MicroStrategy veulent que l’entreprise fasse. Il a déclaré que les actions de MicroStrategy se négociaient autour de 120 $ par action avec 60 $ par action en espèces. En conséquence, les investisseurs de la société ont déclaré à MicroStrategy que l’argent était indésirable, car il s’agissait d’un passif sur son bilan.

Saylor a en outre déclaré que le cœur de l’activité était en hausse de 10 %, car l’activité Bitcoin génère des rendements pour les actionnaires. Par conséquent, il a noté que l’élan de Bitcoin n’avait pas détourné l’entreprise de son activité principale de logiciel.

Le mardi 15 juin, MicroStrategy a annoncé qu’elle avait récemment finalisé une offre de dette avec l’intention d’utiliser le produit pour acheter plus de Bitcoin.

La société a également déclaré avoir mis en place un programme de vente d’actions supplémentaires d’une valeur de 1 milliard de dollars au fil du temps. Saylor a déclaré à CNBC que la société pourrait utiliser l’argent de l’offre d’actions pour acheter du Bitcoin, rembourser des dettes ou à des fins générales de l’entreprise.

Utilisation du Bitcoin en entreprise

MicroStrategy possède actuellement environ 91 579 Bitcoins et son conseil d’administration reçoit des paiements en Bitcoin. Michael Saylor pense que Bitcoin est la technologie la plus puissante et la plus perturbatrice de notre vie.

Sur la base de la stratégie Bitcoin de MicroStrategy, Saylor estime que toutes les stratégies de trésorerie actuelles échouent si les investisseurs achètent des obligations sous-performantes.

La masse monétaire augmente et le pouvoir d’achat diminue drastiquement. L’idée derrière Bitcoin est qu’un investisseur reconnaisse une perte de pouvoir d’achat et applique ensuite une stratégie de trésorerie différente. MicroStrategy a reconnu Bitcoin comme l’actif de trésorerie le plus solide qu’il puisse trouver.

Le 3 février, Saylor a organisé une conférence « Bitcoin pour les entreprises » pour convaincre d’autres dirigeants d’entreprise de reconnaître les avantages des Bitcoins pour leurs portefeuilles. La réunion a réuni des dirigeants de plus de 1 400 entreprises. Lors de l’événement, Saylor a déclaré que Bitcoin a augmenté de 200% par an depuis une décennie et de 800% en 2020.

Sur la base de son expérience, Saylor a déclaré que si les entreprises investissent dans Bitcoin, elles peuvent bénéficier de manière significative de cet actif qui s’apprécie, créer une dynamique avec les actifs négociés, générer des revenus d’investissement et augmenter leur bilan plutôt que leur compte de résultat.

Source de l’image : Shutterstock