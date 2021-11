Le PDG de Moderna met en garde les tirs COVID-19 moins efficaces contre Omicron, effraie les marchés

Les restrictions mondiales imposées aux voyageurs en provenance d’Afrique australe ont également soulevé des inquiétudes concernant l’inégalité des vaccins.

Le PDG du fabricant de médicaments Moderna a déclenché mardi une nouvelle sonnette d’alarme sur les marchés financiers après avoir averti qu’il était peu probable que les vaccins COVID-19 soient aussi efficaces contre la variante Omicron qu’ils l’ont été contre la version Delta. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont perdu plus d’un dollar, la devise australienne a atteint son plus bas niveau depuis un an et le Nikkei a renoncé à ses gains alors que les commentaires de Stéphane Bancel ont fait craindre que la résistance aux vaccins ne conduise à davantage de maladies et d’hospitalisations, prolongeant ainsi la pandémie.

« Il n’y a pas de monde, je pense, où (l’efficacité) est au même niveau. . . nous avons eu avec Delta », a déclaré Bancel, PDG de Moderna, au Financial Times dans une interview. « Je pense que ça va être une baisse importante. Je ne sais pas combien parce que nous devons attendre les données. Mais tous les scientifiques à qui j’ai parlé. . . sont comme ‘cela ne va pas être bon’ », a déclaré Bancel. Moderna n’a pas répondu à une demande de commentaires de . sur l’interview et sur le moment où elle s’attend à avoir des données sur l’efficacité de son vaccin contre Omicron, qui, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), comporte un risque « très élevé » de poussées infectieuses .

Bancel avait précédemment déclaré sur CNBC qu’il devrait y avoir plus de clarté sur l’efficacité des vaccins COVID-19 contre Omicron dans environ deux semaines, et que cela pourrait prendre des mois pour commencer à expédier un vaccin qui fonctionne contre la nouvelle variante. L’OMS et les scientifiques ont également déclaré qu’il pourrait falloir des jours à plusieurs semaines pour comprendre le niveau de gravité de la variante et son potentiel d’échapper à la protection contre l’immunité induite par les vaccins.

« La vaccination vous gardera probablement hors de l’hôpital », a déclaré John Wherry, directeur du Penn Institute for Immunology à Philadelphie. L’incertitude concernant la nouvelle variante a déclenché une alarme mondiale, la fermeture des frontières jetant une ombre sur une reprise économique naissante après une pandémie de deux ans. La nouvelle de son émergence a effacé environ 2 000 milliards de dollars de la valeur des actions mondiales vendredi, mais un certain calme a été rétabli cette semaine alors que les investisseurs attendaient plus de données sur Omicron.

Les remarques du président Joe Biden selon lesquelles les États-Unis ne rétabliraient pas les blocages avaient également aidé à apaiser les marchés avant que les commentaires du PDG de Moderna n’effrayent les investisseurs. Biden a appelé à une vaccination plus large, tandis que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont exhorté toutes les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. La Grande-Bretagne a également étendu son programme de rappel COVID-19 au milieu des craintes d’Omicron. Signalé pour la première fois le 24 novembre en Afrique du Sud, Omicron s’est depuis propagé dans plus d’une douzaine de pays. Le Japon, troisième économie mondiale, a confirmé son premier cas.

Hong Kong étend ses bordures

Les pays du monde entier ont agi rapidement pour resserrer les contrôles aux frontières afin d’éviter une récurrence des blocages stricts de l’année dernière et des ralentissements économiques importants. Hong Kong a étendu l’interdiction d’entrée aux non-résidents de plusieurs pays. Il a déclaré que les non-résidents d’Angola, d’Éthiopie, du Nigeria et de Zambie ne seraient pas autorisés à entrer à partir du 30 novembre.

En outre, il a déclaré que les non-résidents qui se sont rendus en Autriche, en Australie, en Belgique, au Canada, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Israël et en Italie au cours des 21 derniers jours ne seraient pas autorisés à entrer dans la ville à partir du 2 décembre. Le centre financier, parmi les derniers endroits poursuivant une stratégie zéro COVID, a déjà interdit les non-résidents en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe.

En Australie, cinq voyageurs ont été testés positifs pour Omicron. Le ministère de la Santé de Singapour a déclaré que deux voyageurs de Johannesburg testés positifs pour la variante à Sydney avaient transité par son aéroport de Changi. Les autorités australiennes ont également identifié un sixième voyageur qui était très probablement infecté par la variante et avait passé du temps dans la communauté.

Canberra a retardé lundi la réouverture des frontières du pays pour les étudiants internationaux et les migrants qualifiés, moins de 36 heures avant qu’ils ne soient autorisés à rentrer. (Omicron) est une variante émergente, c’est une variante gérable », a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt.

Les restrictions mondiales imposées aux voyageurs en provenance d’Afrique australe ont également soulevé des inquiétudes concernant l’inégalité des vaccins. « Le peuple africain ne peut pas être blâmé pour le niveau immoral de vaccination disponible en Afrique – et il ne devrait pas être pénalisé pour avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires cruciales avec le monde », a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres dans un communiqué.

L’Inde, qui abrite le plus grand fabricant de vaccins au monde, a approuvé la fourniture de vaccins COVID-19 à de nombreux pays africains et s’est déclarée prête à en envoyer « rapidement ». La Chine a également promis 1 milliard de doses au continent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.