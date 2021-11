Le PDG de Moderna prévient que les anticorps pourraient être huit fois plus faibles contre Omicron – « Plus contagieux! » | Royaume-Uni | Nouvelles

La variante, détectée pour la première fois en Afrique du Sud au début du mois, a déjà été détectée dans toute l’Europe, avec 11 cas confirmés au Royaume-Uni. Le PDG Stéphane Bancel a déclaré qu’il faudrait entre 60 et 90 jours à son entreprise pour mettre à jour son vaccin Covid si nécessaire.

Pfizer a également signalé qu’il lui faudrait jusqu’à 100 jours pour mettre à jour son vaccin.

M. Bancel a parlé à Squawk Box de CNBC de la nouvelle variante pour voir à quel point elle représente un risque pour les Américains.

Cependant, M. Bancel a suggéré que les anticorps que le vaccin COVID-19 de Moderna fournit pour lutter contre le virus pourraient être huit fois inférieurs contre la nouvelle souche.

Le PDG a déclaré : « Il y a deux choses clés que nous ne savons pas encore et que nous découvrirons dans [coming] semaines].

« L’un est l’efficacité du vaccin. Quel est l’impact de cette nouvelle variante sur l’efficacité du vaccin, et nous devrions le savoir dans environ deux semaines.

«Nous croyons que [variant] est très contagieux… il semble être beaucoup plus contagieux que Delta.

Il a ajouté : « Compte tenu du niveau élevé de mutation, il est fort possible que l’efficacité des vaccins, tous, diminue. »

La variante a été découverte pour la première fois la semaine dernière en Afrique du Sud et, selon des informations, elle serait originaire du Botswana.

Au Royaume-Uni, six millions de doses de rappel seront disponibles rien qu’en Angleterre au cours des trois prochaines semaines, et le secrétaire à la Santé a fait pression pour étendre rapidement les rappels, ainsi que pour réduire l’écart entre la deuxième dose et le rappel.