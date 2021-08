Le PDG de MyPillow aide un responsable des élections pro-Trump dans le Colorado .

La fugitive du comté de Mesa, dans le Colorado, Tina Peters, responsable des élections, a des antécédents d’«habitudes bâclées» tout en faisant son travail qui pourraient être interprétées comme une falsification électorale selon ses anciens collègues qui ont parlé à The Daily Beast.

Au cours de la première année de Peters en tant que greffière en 2019, son bureau a été accusé d’avoir laissé plus de 570 bulletins de vote non comptés dans une urne, bien après une élection. Moins d’un an plus tard, l’une des boîtes de dépôt de son bureau a divulgué des bulletins de vote, en envoyant certains flotter dans la brise estivale. Peters est maintenant entré dans la clandestinité pour éviter une enquête du FBI, se cachant dans une maison sûre fournie par le PDG de My Pillow, Mike Lindell, après qu’elle aurait participé à une violation des données de la machine à voter du comté de Mesa cette année. Ces données se sont rapidement retrouvées sur des sites Web de conspiration, faisant de Peters un héros populaire parmi l’ensemble MAGA et le sujet d’une enquête du FBI.

Cela rend également Lindell coupable d’être un co-conspirateur et d’avoir aidé et encouragé un fugitif.

Le Daily Beast rapporte que le « dérapage » du scrutin a coïncidé avec une vague de départs du bureau de Peters. En décembre 2019, près de 20 des 32 employés de Peters étaient partis, a rapporté le Grand Junction Daily Sentinel à l’époque. Davantage de membres du personnel ont démissionné quelques jours après la découverte des bulletins de vote manquants, fin février 2020, portant le nombre de départs à plus de deux douzaines. »

Sur ce truc Mike Lindell-Tina Peters… C’est complètement fou. Ces personnes omettent des faits pour créer un faux récit. Dans le processus, ils condamnent des innocents. Désavouez ces gens, désavouez leur récit. Il n’y a rien d’honorable dans ce qu’ils font. – Keith Nobles (@AuthorNobles) 21 août 2021

Peters a affirmé que la fuite avait été mise en scène et a blâmé un couple local qui avait signalé le problème. Le couple a nié l’allégation dans une interview avec le Daily Sentinel, où un journaliste a également noté des problèmes persistants avec les bulletins de vote se logeant dans la boîte de dépôt.

