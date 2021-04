Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, lance une plateforme de commerce électronique sur le thème du patriotisme pour Rival Amazon ⋆ .

Le PDG de MyPillow et cible des médias libéraux, Mike Lindell, lance une boutique en ligne pour lutter contre l’emprise du géant de la Big Tech Amazon sur le commerce électronique.

Lindell a déclaré dans une vidéo de promotion de son entreprise – appelée MyStore – sur le site Web MyPillow: «Pendant des années, les entrepreneurs et les inventeurs sont venus me voir avec des produits et des idées, et ils ne savent pas comment les commercialiser. Ou je n’ai même pas eu le temps de leur montrer. De plus, «je vais présenter ici des produits approuvés par de grands entrepreneurs, comme vous en voyez un échantillon ici aujourd’hui, qui vont changer ce pays.» Business Insider a présenté MyStore comme «une plate-forme de commerce électronique sur le thème du patriotisme». Dans l’évaluation de Lindell, «nous allons enfin pouvoir voir ces produits et être en mesure de faire connaître ces grands entrepreneurs, leurs grandes idées, à vous, le public.»

Lindell a annoncé ses plans sur “[Steve Bannon’s podcast War Room: Pandemic] qu’il lançait une société appelée MyStore en tant que rival d’Amazon », a noté Insider.

Insider a signalé que le site Web MyPillow «propose une version de MyStore avec 81 produits. Il s’agit notamment des «drapeaux de la liberté», du «café de la liberté» et d’un «mât de drapeau américain inhabituel». »

L’annonce de MyStore est intervenue après que Lindell a subi un barrage constant d’attaques apparemment sans fin de la part des médias et de la censure de la part de Big Tech entre 2020 et 2021.

Tout récemment, YouTube et Vimeo ont supprimé le documentaire Absolute Proof de Lindell. Le documentaire a remis en question les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le Washington Post a célébré le lancement par Dominion Voting Systems d’un procès contre Lindell pour ses revendications électorales dans un article de presse qui se lisait comme un éditorial crachant du venin: «Mike Lindell a fait son lit avec les faux complots de Trump. Maintenant, il peut y mentir.

En janvier 2021, Twitter a banni Lindell de la plate-forme «en raison de violations répétées de notre politique d’intégrité civique», a déclaré un porte-parole à MRC Free Speech America.

Mais les revendications électorales de Lindell ne sont pas la seule raison pour laquelle il a été attaqué par l’extrême gauche. Sa foi en tant que chrétien a également été soumise à un feu nourri.

Lindell a évoqué l’importance de la foi lorsqu’il a prononcé un discours à la Maison Blanche au plus fort de la pandémie de coronavirus en mars 2020. Il a également annoncé son engagement à produire «50 000 masques médicaux par jour à distribuer dans tout le pays».

Plusieurs personnalités des médias libéraux ont lancé une hyperbole chez Lindell pour avoir osé exprimer sa foi. Dans un exemple flagrant de sectarisme anticonformiste, l’animateur de MSNBC Chris Hayes a aboyé l’attaque suivante contre Lindell:

C’est évidemment au-dessus de ma note de salaire. Je ne fais pas l’appel que nous les prenons [Trump’s coronavirus briefings] ou pas, mais il me semble fou que tout le monde les prenne encore quand vous avez le gars de MyPillow qui parle de lire la Bible.

